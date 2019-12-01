fb ig video ETtoday search mobile

男友必看！5個「不花錢小舉動」記下生理期、吹頭髮讓女生更幸福

> >

▲ 這些不用花錢的貼心更溫暖。（圖／unsplash）

▲ 有時候愛情中不用花錢的貼心更溫暖。（圖／unsplash）

編輯／Ann

很多時候感動我們的往往不是什麼貴重的東西，那些發自內心，真情實感的舉動才是最觸動人心的，想必妳也曾經被感動過吧，擁有一個時時想到妳的男友真的是一件很幸福的事情，的確，我們要的不多，小舉動也能讓我們開心很久。

1.幫妳挑走不愛吃的東西

挑食雖然是一個毛病，但是在他眼裡，他都能默默記下我們的喜好，當餐桌上出現我們不愛吃的東西時，他總是能挑走，其實這樣的舉動想必每個女生都會暖心很久，就算不花錢，也是一種貼心。

▲ 這些不用花錢的貼心更溫暖。（圖／unsplash）

▲ 他總能記得我們不愛吃的東西。（圖／unsplash）

2.記下妳的生理期

很多時候，男友比我們更關心我們的身體，就算一時粗心大意忘記生理期，他也會突然提醒我們「那個要來了，不要喝冰的。」這樣突如其來的關心，女生真的會很高興。

3.他嘴上說不喜歡拍照，手機卻都是我們的照片

很多男生都會口是心非，因為女友太愛拍照而抱怨，其實翻開手機才發現，那個嘴上說不想拍照的人，存的都是我們的合照，也會願意陪妳走遍每個網美景點，這樣口是心非的男友，卻很溫暖我們。

▲ 這些不用花錢的貼心更溫暖。（圖／unsplash）

▲ 雖然他不愛拍照，卻願意不斷拍下屬於我們的照片。（圖／unsplash）

4.我說「餓了」，他卻叫我「下樓

他總會完成我們無理的請求，哪怕是半夜肚子餓懶得出門，一聲下樓，他已經帶著食物出現在樓下，其實這樣貼心的舉動勝過了千言萬語，女生要的不多，被關心到的瞬間，即使再小的事情，也會記得很久。

5.幫我們吹乾頭髮

每次懶得吹頭髮的時候，他嘴上唸兩句，還是默默拿起吹風機幫我們吹頭髮，以後的頭髮都交給他吹吧，越是這種小事越覺得能有個人依賴真好。

▲ 這些不用花錢的貼心更溫暖。（圖／unsplash）

▲ 吹頭髮雖然是一件小事，能夠每天都做到也讓人窩心。（圖／unsplash）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

愛情, 戀愛, 分手, 磨合期, 熱戀期, 情侶
fashion.net

熱門文章

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

韓瘦身專家傳授9款「雞胸肉料理」 餐餐低於500卡，吃半年體脂肪狂降12%

韓瘦身專家傳授9款「雞胸肉料理」 餐餐低於500卡，吃半年體脂肪狂降12%

晚婚也沒關係！最不急於結婚的3星座女　射手等玩夠了再說

晚婚也沒關係！最不急於結婚的3星座女　射手等玩夠了再說

京華城熄燈最後20名員工歡送　數百民眾鼓掌道別「謝謝給我青春回憶」 奧斯塔羅12星座一周運勢1202-1208　水瓶情感更緊密、牡羊錢財抓不住 迪士尼公主對戒、手錶超氣質！沒男友又怎樣　改揪閨蜜見證友誼 有雷／米老鼠偷現身！《冰雪奇緣2》13個隱藏彩蛋和小細節　你發現幾個？ 「一世代」哈利新專輯即將面世　發佈日期竟是前女友泰勒絲30歲生日 懶女孩必學的超快速極簡護膚法！3分鐘搞定洗卸保養所有步驟 范冰冰扮蛇魔女登俄羅斯雜誌封面　女王氣勢被網友轟「還想復出」？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面