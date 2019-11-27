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老是睡不好？試試這些療癒又舒壓的香氛保養　助你一夜好眠

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▲療癒舒壓的香氛保養　助你一夜好眠。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲越來越多人有睡眠障礙，失眠已變成另類的「全球潮流」。（圖／翻攝IG@neomorganics、@aveda）

記者張毓容／綜合報導

現代人生活步調快速、工作壓力繁重，越來越多人有失眠困擾，根據統計，台灣平均每5人就有1人有睡眠障礙，除了台灣失眠人口比例逐年提升，美國疾病及控制中心數據統計顯示，全美有近3分之1的人口飽受失眠之苦，失眠已成為全球化趨勢。因此，越來越多品牌開始運用香氛的療癒力量推出能幫助身心放鬆、平靜的香氛保養品，幫你舒緩情緒、壓力，助你一夜好眠，像是植萃品牌Melvita今年聖誕推出「薰衣草舒壓好眠」系列，而英國皇室御用有機香氛NEOM也有經典「舒緩恬睡」香氛，連女星范瑋琪都愛用。

▲療癒舒壓的香氛保養　助你一夜好眠。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲植物油保養專家Melvita今年聖誕推出「薰衣草舒壓好眠系列」。（圖／品牌提供，以下同）

睡眠問題不僅影響著身體健康和精神，更是美麗養成的關鍵，睡眠不足或睡眠品質低落會使肌膚失去彈性光采、肌膚老化，更有多國研究指出，睡眠不足與肥胖息息相關！

為了提升睡眠時間及改善睡眠品質，法國植物油保養專家Melvita蜜葳特，於今年聖誕節推出全新打造香味療癒且有助放鬆情緒的「薰衣草舒壓好眠系列」，汲取具有優越放鬆及修護療效的法國普羅旺斯有機薰衣草精油與非洲馬利共和國的芝麻油及有機山金車萃取，藉由薰衣草精油獨特的鎮定舒緩與安眠的特性，改善失眠、舒緩緊張焦慮的情緒。

▲療癒舒壓的香氛保養　助你一夜好眠。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲Melvita 薰衣草舒壓好眠沐浴油，140ml，NT$1,280；薰衣草舒壓好眠身體去角質，240g，NT$1,280；薰衣草舒壓好眠按摩油，100ml，NT$1,480。（圖／品牌提供）

「薰衣草舒壓好眠系列」包含沐浴油、身體去角質和按摩油等三款新品，可作為居家SPA三步驟使用，從聞香、浸泡至按摩，在睡前打造一個屬於自己最放鬆享受的美肌時刻，身體也會因為睡得好睡得沉，而有效分泌出不同的激素，讓肌膚與體型都變得更美。

▲療癒舒壓的香氛保養　助你一夜好眠。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲NEOM 2019耶誕限定 舒緩恬睡舒眠禮盒，NT$2,250。（圖／品牌提供）

英國皇室御用有機香氛品牌NEOM將純淨植物油、天然成分精心調製為100%天然香氛，今年聖誕也將經典香氛以嶄新設計打造限定禮盒，其中調和了英國薰衣草、甜羅勒、茉莉等19種精油的「舒緩恬睡」香氛，經實驗證實能有效提升睡眠品質，擁有高人氣，就連女星范瑋琪都愛用。而聖誕限定禮盒內含有舒緩恬睡枕頭噴霧30ml及舒緩恬睡身體潤澤霜200ml，讓你從肌膚保養到入睡前都能感受到舒緩放鬆的療癒效果，

▲療癒舒壓的香氛保養　助你一夜好眠。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲REN 療癒鯨鯊-香眠熟睡枕頭噴霧小禮，10ml X 2，NT$700。（圖／品牌提供）

英國純淨保養專家REN，每年只在聖誕期間限定推出「香眠熟睡枕頭噴霧」，以乳香、雪松、薰衣草、天竺葵揉合出沉穩的森林氣味，讓人盡情沉浸在放鬆與舒緩的氛圍裡，享受整夜的香眠熟睡。

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關鍵字：

保養, 保養品, 香氛, 舒壓, 紓壓, 療癒, 助眠, 安眠, 安睡, 失眠, 香氛保養, 枕頭噴霧, 范瑋琪
fashion.net

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