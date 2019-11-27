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孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

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▲▼ 孫芸芸飾品 。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸在海邊度假，一身時尚不忘搭配自己設計的飾品。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

前「變形女」蘿絲杭廷頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）近日登上時尚雜誌《Harper's Bazaar》希臘版12月號封面，戴著孫芸芸設計的同名飾品品牌Yun Yun Sun的耳環入鏡，讓孫芸芸開心不已，她透露上周末歌手Halsey也挑選她設計的耳環出席美國AMA頒獎典禮，讓她有信心品牌能被更多人看見。

▲▼ 孫芸芸飾品 。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸戴星星耳環與18K金名字訂製耳環。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

長久以來孫芸芸一直是自家飾品的最佳代言人，近日到海邊不忘搭配最新的星星耳環，以及18K金名字訂製耳環，把握各種機會宣傳，被關穎稱讚：「不只人美，好有才華喔！」

▲▼ 孫芸芸飾品 。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲前「變形女」蘿絲杭廷頓懷特莉近日登上時尚雜誌《Harper's Bazaar》希臘版12月號封面。（圖／翻攝rosiehw IG）

而與國際級女星的合作，始於品牌開始與紐約的showroom合作，讓Yun Yun Sun飾品能提升能見度，因此可見前「變形女」蘿絲杭廷頓懷特莉戴上她的作品登上希臘版《Harper's Bazaar》，讓孫芸芸興奮不已，「品牌推廣達到期望，是我努力的動力」。

▲▼ 孫芸芸飾品 。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲蘿絲杭廷頓懷特莉戴孫芸芸設計的耳環很搶眼。（圖／翻攝rosiehw IG）

關鍵字：

孫芸芸, YUN YUN SUN, 蘿絲杭廷頓懷特莉, Rosie Huntington-Whiteley
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