已婚女生秒懂！「有時我會感覺幸福，但有時又覺得被困住了」

▲《82年生的金智英》在南韓一上映，就榮登票房冠軍。（圖／車庫娛樂，以下同）

編輯/ Lily

孔劉和鄭有美主演的電影《82年生的金智英》現正熱映中，劇中描述一位37歲女主角的人生故事，熟悉劇情和人設充斥在我們的生活中，或許是身邊好友，或許正是你自己的故事，步入婚姻、成為人母才會面對到的難題，讓人心有戚戚焉。

在這個講求男女平等的社會中，其實對女性還是存在著許多偏見，從小到大就有一個隱形的框框，教導你什麼該做、什麼不該做，結婚後更是要有為人妻、人母的樣子，為了成全家庭，總是把自己的夢想放在最後面。反之，相對於女性，男性或許佔上風，但也有無法向外人道的沉重壓力。

電影《82年生的金智英》在南韓上映後，許多女性看完都超有感，劇中有以下讓人深刻的金句，哪一句最觸動你心呢？

1.妳就靜靜待在家裡，然後嫁人吧！



2.我也好想用先生賺來的錢去喝咖啡、每天到處閒逛。



3.身體健康才能做任何事，做你想做的事。



4.你覺得我看起來好嗎？我不僅不是個好媽媽，也早就放棄當一個好妻子、好女兒。



5.有時候我會感覺幸福，但有時候又覺得自己被困住了。



6.無法讓你做你想做的事情已經讓我很內疚，更不想看你做你不想做的事。



7.我有點擔心失去，你因為你好像是跟我結婚才變成這樣的。



8.人都是這樣各退一步生活的。



9.家長們都是隨便說說，因為他們無話可說，未婚的時候催趕快結婚，結婚以後催趕快生孩子，有了女兒，又說再生兒子，生個孩子也不會改變什麼。



10.我為了要說故事給小孩聽，我修了戲劇。

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