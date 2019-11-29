fb ig video ETtoday search mobile

2019時尚精品聖誕禮物清單　夢幻獨角獸相機包、綠色大象手機殼萬元就入手

> >

Burberry

Burberry 全球創意總監 Riccardo Tisci 為了紀念他在 Burberry 推出的首支佳節品牌形象，集合了全球一批出色人才，共同在這支廣告中歌頌凝聚、團結、希望與愛的概念。演出這支廣告的嘉賓有：Carla Bruni、Fran Summers、品牌大使周冬雨及劉亞仁、Shay、Ikram Abdi Omar、Lea T、Boychild、曾吳、Cecilia Chancellor、Sasha Pivovarova、Marina Morena、Mahmood 與 Ruben Loftus-Cheek。演員們隨著美國舞曲團體 Deee-Lite 的《What Is Love?》一曲大展舞步，並且由著名攝影二人組 Mert Alas 及 Marcus Piggott 負責掌鏡拍攝。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而Burberry 歡慶佳節也推出多款經典商品和配件包款。包款部分，以品牌創辦人 Thomas Burberry 姓名縮寫而設計出的 TB 包款系列，推出多種採用不同顏色及材質的款式，其中包括紅色、麥芽色、條紋蜥蜴皮效果皮革及鱷魚壓紋銀色等包款。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

聖誕節適逢冬季，圍巾是最棒的送禮選擇之一，重新再版典藏印花絲巾，以及雙面 TB Monogram 圖案、Icon 條紋及大麥町圓點印花經典羊絨圍巾，都是聖誕節收到心暖暖的禮物清單。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

MOYNAT

百年皮具品牌MOYNAT持續依循傳統推出值得珍藏的年度聖誕限定系列，今年更特別與作品受到國際喜愛的插畫大師三浦太郎合作，將他童趣可愛的畫風由Mosaïque皮革鑲嵌技法呈現於隨身皮件上。限定系列以具有濃濃傳統節慶氣息的聖誕樹為發想，將Mosaïque皮革鑲嵌掛飾幻化為樹上的球型吊飾，並運用品牌獨特的皮革染色技術調製專屬的松柏綠於Mini Vanity、Gaby上展現。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲三浦太郎Mosaïque對開萬用卡夾　售價NT$16,500，三浦太郎Mosaïque掛飾 GINGER 售價NT$14,900（圖／MOYNAT）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲Mini Vanity手拿包聖誕限定松柏綠 售價NT$172,000（圖／MOYNAT）

GIVENCHY

Givenchy 為迎接2020全新的一年到來，為其標誌性包款「 Mystic」推出迷你版包款「Mini-Mystic」。「Mini-Mystic」手袋保留了其輕巧、優雅的外型以及能夠應付白天與夜晚各式場合的多元變化。由小牛皮精製，它擁有可容納日常必需品的寬敞包內空間，以及與舊款相似的對比色絨布面。從其手工縫製的細節、繪邊的包蓋及搭配V型包蓋設計極具風格的金色雙G字母搭扣辨認出Givenchy的精緻工藝。可拆卸的包帶讓「Mini-Mystic」手拿包可肩背、斜背或是手提變換出多種造型。精選季節性色彩選擇，包含油墨藍、淺桃紅、橙紅色、櫻桃黃、沙漠灰、風暴灰以及經典皮革黑。此外，迷你手袋也推出蟒蛇皮製的珍稀材質款。

最新「Mini-Mystic」手袋將在11月中旬在 Givenchy品牌店面正式上市

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

SAINT LAURENT

SAINT LAURENT CHRISTMAS CAPSULE 聖誕節特別系列以銀箔般質感綴於壓印蛇皮紋路皮革，搭襯銀色LOGO於新品CASSANDRA系列、JAMIE軟包熱門新款以及經典包款KATE、SUNSET系列上，創造獨一無二的耀眼細膩質感
SAINT LAURENT CHRISTMAS CAPSULE 聖誕節特別系列

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

MARC JACOBS

Marc Jacobs獻上聖誕推薦商品，潮流的Snapshot相機包換上最夢幻彩虹獨角獸色，灰黑金屬Double-J搭配多彩絢麗的壓紋牛皮，以及同樣幻彩色系的吉他寬揹帶，個性的Snapshot相機包多了點甜美少女氣息。除了肩揹相機包款式，也提供短夾和票卡零錢包的款式。升級版的Sure Shot包型比起Snapshot更加方正，包款上方增加了小提把設計，亮面牛皮壓細紋搭配同色系織紋吉他寬揹帶，映襯金色閃亮的雙J Logo，更加帥氣有個性。Sure Shot系列獻上優雅灰、勃根地酒紅以及芭比粉。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲Marc Jacobs 彩虹獨角獸Snapshot 相機包 售價NT$16,900，Marc Jacobs 芭比粉Sure shot 單眼相機包，售價NT$18,900

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲Marc Jacobs 彩虹獨角獸Double-J 短夾 售價NT$7,690

LOUIS VUITTON

路易威登今年的聖誕櫥窗，將以傳統燈飾為靈感。以華麗輝煌的螢光雕塑照亮路易威登經典的Monogram花紋，吸睛驚豔的3D球體設計與愛心結合普普藝術動畫，展現品牌精選的經典作品｡聖誕櫥窗佈置於11月5日在所有路易威登門市中展示。而精選的禮品也隨著聖誕節將近揭曉。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

LOUIS VUITTON精選女士系列

從Capucines手袋、Twist手袋到Archlight運動鞋，這些都是送禮自用兩相宜願望清單，另外這次Louis Vuitton也特別推薦Marc Newson為現代旅人所精心設計的創新滾輪式行李箱，一片式防水編織布料製成，而布料完全以手工製成，最輕的登機箱僅有2.9公斤，特別適合女用，此系列將在聖誕佳假期間在門市中販售。「Gifting」系列延續獨特非凡的贈禮體驗，一系列令人難以抵擋、珍貴、異想天開且精緻的作品，讓每一天都變成特別的日子。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲Double Zip Pochette Monogram Vivienne Stories NT$36,100

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲Twist in calf leather and embroidered sequins

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲Horizon Soft Duffle 55 in technical knit

LOUIS VUITTON精選男士系列

以古老地圖為靈感，並直接取材品牌歷史檔案的原始草稿，Damier Graphite Map新作在這一季邀請我們踏上一場旅程。同時男士「New Classics」系列永恆經典的符號採用Monogram Eclipse帆布製成，賦予路易威登世界的男士系列迷人的風采。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲KEEPALL DAMIER GRAPHITE MAP NT$83,500

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲MINI SOFT TRUNK NT$103,000

BALLY

BALLY Super Smash文青感十足的平底鞋，以BALLY 1978年登場的經典鞋款重新翻玩再造，以網球扣殺（Smash）技巧為名。全鞋以全皮革製成，鞋身飾以彎鉤圖樣，中央綴有小巧的B字畫龍點睛，製作上更運用獨特工藝—Strobel，先將鞋墊與鞋面縫合，再將鞋底與鞋內底面接合，這種專屬技法，可讓鞋身更具彈性，並且更加包覆雙足，穿起來也格外舒適。全新BALLY Super Smash系列以觸感極佳的小牛皮製成，除了基本款配色之外，還有搭配上可更替的雅致鞋帶的香檳金色，奢華中帶有甜美氣息。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲Super Smash香檳金平底鞋

Dior

2019 聖誕節Dior女裝系列推薦以2020早春系列為主。DIOR 靛藍蠟染法式印花，以及Uniwax蠟染風格圖騰，應用於 Lady Dior 提包、Book 托特包、郵差包、手機殼、漁夫帽等配件，栩栩如生的非洲大地叢林派對，為這個聖誕節帶來別致生意盎然的原野風情。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲Lady Dior 靛藍蠟染風格 Étoile 塔羅刺繡中型提包 NT$190,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲DiorCamp 黃色長頸鹿刺繡帆布郵差包 NT$100,000

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲靛藍色純棉WAX TOILE DE JOUY SAUVAGE ET TROPICALIA雙面漁夫帽。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲綠色大象圖騰 iPhone X 小牛皮手機殼 NT$18,000

男裝配件則是Dior男裝創意總監Kim Jones於2020春季系列延續與藝術家合作，一系列粉霧感的明亮春色時尚單品。本季邀請英國藝術家 Alex Foxton 操刀，以迪奧先生鍾愛的玫瑰為創作主軸，轉化為皮革、緹花針織和琺瑯飾品上的刺繡及圖騰。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲ALEX FOXTON 圖騰 OBLIQUE 緹花手拿包 NT$20,000，DIOR OBLIQUE 多彩透明印花高筒休閒鞋 NT$37,000

Kim Jones也以他的愛犬Cookie為造型設計吊飾，向迪奧先生與寵物狗 Bobby 之間的情意致敬。吊飾以小牛皮結合兔毛打造。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲COOKIE 光滑小牛皮與兔毛鑰匙圈 NT$28,000

※BY TRAVIS HUNG, SANDY HSU
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

《冰雪奇緣2》周邊來襲！雪寶楓葉橘爆米花桶、真人比例艾莎冰雪水晶球超搶鏡，還有期間限定店瞄準粉絲錢包

「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」開村！萬坪都會公園化身超夢幻粉紅耶誕村

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

聖誕, 聖誕節, 聖誕禮物, LOUISVUITTON, MOYNAT, GIVENCHY, BURBERRY, BALLY, VogueTaiwan
fashion.net

熱門文章

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

日藥本舖2019年度熱賣Top 10出爐　前6名全被高CP值保養品包了

日藥本舖2019年度熱賣Top 10出爐　前6名全被高CP值保養品包了

小紅書健身網紅半年狂瘦20公斤　3餐食譜照著吃，輕鬆甩肉不復胖

小紅書健身網紅半年狂瘦20公斤　3餐食譜照著吃，輕鬆甩肉不復胖

范冰冰扮蛇魔女登俄羅斯雜誌封面　女王氣勢被網友轟「還想復出」？

范冰冰扮蛇魔女登俄羅斯雜誌封面　女王氣勢被網友轟「還想復出」？

夜貓族注意！5招「熬夜急救護膚法」　告別暗沉黑眼圈，肌膚明亮妝又貼 2020年值得期待的10部古裝劇　40歲湯唯皇妃風範不輸歐陽娜娜仙氣感 全是幻想！日本女生眼中「普通男」條件月薪要10萬　網友崩潰：原來我不普通 別過分節食！小紅書網紅分享3招突破減肥停滯期　健康吃一週減3KG不反彈 3星座天生就是社交高手！要找和事佬，推派天秤最明智 Gucci雙色鞋、全黑雲朵包今天開搶！川久保玲DSM慶15周年，聯名款大牌雲集 1小時完售眼影盤、絕美「肉桂奶茶」頰彩　SUQQU英國聖誕限定必搶這2樣！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面