2019時尚精品聖誕禮物清單　夢幻獨角獸相機包、綠色大象手機殼萬元就入手

Burberry

Burberry 全球創意總監 Riccardo Tisci 為了紀念他在 Burberry 推出的首支佳節品牌形象，集合了全球一批出色人才，共同在這支廣告中歌頌凝聚、團結、希望與愛的概念。演出這支廣告的嘉賓有：Carla Bruni、Fran Summers、品牌大使周冬雨及劉亞仁、Shay、Ikram Abdi Omar、Lea T、Boychild、曾吳、Cecilia Chancellor、Sasha Pivovarova、Marina Morena、Mahmood 與 Ruben Loftus-Cheek。演員們隨著美國舞曲團體 Deee-Lite 的《What Is Love?》一曲大展舞步，並且由著名攝影二人組 Mert Alas 及 Marcus Piggott 負責掌鏡拍攝。

而Burberry 歡慶佳節也推出多款經典商品和配件包款。包款部分，以品牌創辦人 Thomas Burberry 姓名縮寫而設計出的 TB 包款系列，推出多種採用不同顏色及材質的款式，其中包括紅色、麥芽色、條紋蜥蜴皮效果皮革及鱷魚壓紋銀色等包款。

聖誕節適逢冬季，圍巾是最棒的送禮選擇之一，重新再版典藏印花絲巾，以及雙面 TB Monogram 圖案、Icon 條紋及大麥町圓點印花經典羊絨圍巾，都是聖誕節收到心暖暖的禮物清單。





MOYNAT

百年皮具品牌MOYNAT持續依循傳統推出值得珍藏的年度聖誕限定系列，今年更特別與作品受到國際喜愛的插畫大師三浦太郎合作，將他童趣可愛的畫風由Mosaïque皮革鑲嵌技法呈現於隨身皮件上。限定系列以具有濃濃傳統節慶氣息的聖誕樹為發想，將Mosaïque皮革鑲嵌掛飾幻化為樹上的球型吊飾，並運用品牌獨特的皮革染色技術調製專屬的松柏綠於Mini Vanity、Gaby上展現。

▲三浦太郎Mosaïque對開萬用卡夾 售價NT$16,500，三浦太郎Mosaïque掛飾 GINGER 售價NT$14,900（圖／MOYNAT）

▲Mini Vanity手拿包聖誕限定松柏綠 售價NT$172,000（圖／MOYNAT）



GIVENCHY

Givenchy 為迎接2020全新的一年到來，為其標誌性包款「 Mystic」推出迷你版包款「Mini-Mystic」。「Mini-Mystic」手袋保留了其輕巧、優雅的外型以及能夠應付白天與夜晚各式場合的多元變化。由小牛皮精製，它擁有可容納日常必需品的寬敞包內空間，以及與舊款相似的對比色絨布面。從其手工縫製的細節、繪邊的包蓋及搭配V型包蓋設計極具風格的金色雙G字母搭扣辨認出Givenchy的精緻工藝。可拆卸的包帶讓「Mini-Mystic」手拿包可肩背、斜背或是手提變換出多種造型。精選季節性色彩選擇，包含油墨藍、淺桃紅、橙紅色、櫻桃黃、沙漠灰、風暴灰以及經典皮革黑。此外，迷你手袋也推出蟒蛇皮製的珍稀材質款。

最新「Mini-Mystic」手袋將在11月中旬在 Givenchy品牌店面正式上市

SAINT LAURENT

SAINT LAURENT CHRISTMAS CAPSULE 聖誕節特別系列以銀箔般質感綴於壓印蛇皮紋路皮革，搭襯銀色LOGO於新品CASSANDRA系列、JAMIE軟包熱門新款以及經典包款KATE、SUNSET系列上，創造獨一無二的耀眼細膩質感

SAINT LAURENT CHRISTMAS CAPSULE 聖誕節特別系列

MARC JACOBS

Marc Jacobs獻上聖誕推薦商品，潮流的Snapshot相機包換上最夢幻彩虹獨角獸色，灰黑金屬Double-J搭配多彩絢麗的壓紋牛皮，以及同樣幻彩色系的吉他寬揹帶，個性的Snapshot相機包多了點甜美少女氣息。除了肩揹相機包款式，也提供短夾和票卡零錢包的款式。升級版的Sure Shot包型比起Snapshot更加方正，包款上方增加了小提把設計，亮面牛皮壓細紋搭配同色系織紋吉他寬揹帶，映襯金色閃亮的雙J Logo，更加帥氣有個性。Sure Shot系列獻上優雅灰、勃根地酒紅以及芭比粉。

▲Marc Jacobs 彩虹獨角獸Snapshot 相機包 售價NT$16,900，Marc Jacobs 芭比粉Sure shot 單眼相機包，售價NT$18,900

▲Marc Jacobs 彩虹獨角獸Double-J 短夾 售價NT$7,690



LOUIS VUITTON

路易威登今年的聖誕櫥窗，將以傳統燈飾為靈感。以華麗輝煌的螢光雕塑照亮路易威登經典的Monogram花紋，吸睛驚豔的3D球體設計與愛心結合普普藝術動畫，展現品牌精選的經典作品｡聖誕櫥窗佈置於11月5日在所有路易威登門市中展示。而精選的禮品也隨著聖誕節將近揭曉。

LOUIS VUITTON精選女士系列

從Capucines手袋、Twist手袋到Archlight運動鞋，這些都是送禮自用兩相宜願望清單，另外這次Louis Vuitton也特別推薦Marc Newson為現代旅人所精心設計的創新滾輪式行李箱，一片式防水編織布料製成，而布料完全以手工製成，最輕的登機箱僅有2.9公斤，特別適合女用，此系列將在聖誕佳假期間在門市中販售。「Gifting」系列延續獨特非凡的贈禮體驗，一系列令人難以抵擋、珍貴、異想天開且精緻的作品，讓每一天都變成特別的日子。

▲Double Zip Pochette Monogram Vivienne Stories NT$36,100





▲Twist in calf leather and embroidered sequins



▲Horizon Soft Duffle 55 in technical knit



LOUIS VUITTON精選男士系列

以古老地圖為靈感，並直接取材品牌歷史檔案的原始草稿，Damier Graphite Map新作在這一季邀請我們踏上一場旅程。同時男士「New Classics」系列永恆經典的符號採用Monogram Eclipse帆布製成，賦予路易威登世界的男士系列迷人的風采。

▲KEEPALL DAMIER GRAPHITE MAP NT$83,500

▲MINI SOFT TRUNK NT$103,000



BALLY

BALLY Super Smash文青感十足的平底鞋，以BALLY 1978年登場的經典鞋款重新翻玩再造，以網球扣殺（Smash）技巧為名。全鞋以全皮革製成，鞋身飾以彎鉤圖樣，中央綴有小巧的B字畫龍點睛，製作上更運用獨特工藝—Strobel，先將鞋墊與鞋面縫合，再將鞋底與鞋內底面接合，這種專屬技法，可讓鞋身更具彈性，並且更加包覆雙足，穿起來也格外舒適。全新BALLY Super Smash系列以觸感極佳的小牛皮製成，除了基本款配色之外，還有搭配上可更替的雅致鞋帶的香檳金色，奢華中帶有甜美氣息。

▲Super Smash香檳金平底鞋



Dior

2019 聖誕節Dior女裝系列推薦以2020早春系列為主。DIOR 靛藍蠟染法式印花，以及Uniwax蠟染風格圖騰，應用於 Lady Dior 提包、Book 托特包、郵差包、手機殼、漁夫帽等配件，栩栩如生的非洲大地叢林派對，為這個聖誕節帶來別致生意盎然的原野風情。

▲Lady Dior 靛藍蠟染風格 Étoile 塔羅刺繡中型提包 NT$190,000



▲DiorCamp 黃色長頸鹿刺繡帆布郵差包 NT$100,000





▲靛藍色純棉WAX TOILE DE JOUY SAUVAGE ET TROPICALIA雙面漁夫帽。



▲綠色大象圖騰 iPhone X 小牛皮手機殼 NT$18,000



男裝配件則是Dior男裝創意總監Kim Jones於2020春季系列延續與藝術家合作，一系列粉霧感的明亮春色時尚單品。本季邀請英國藝術家 Alex Foxton 操刀，以迪奧先生鍾愛的玫瑰為創作主軸，轉化為皮革、緹花針織和琺瑯飾品上的刺繡及圖騰。

▲ALEX FOXTON 圖騰 OBLIQUE 緹花手拿包 NT$20,000，DIOR OBLIQUE 多彩透明印花高筒休閒鞋 NT$37,000



Kim Jones也以他的愛犬Cookie為造型設計吊飾，向迪奧先生與寵物狗 Bobby 之間的情意致敬。吊飾以小牛皮結合兔毛打造。

▲COOKIE 光滑小牛皮與兔毛鑰匙圈 NT$28,000



※BY TRAVIS HUNG, SANDY HSU

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

《冰雪奇緣2》周邊來襲！雪寶楓葉橘爆米花桶、真人比例艾莎冰雪水晶球超搶鏡，還有期間限定店瞄準粉絲錢包

「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」開村！萬坪都會公園化身超夢幻粉紅耶誕村

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。