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《冰雪2》「艾莎髮量」登熱搜　4種食物多吃就能像她一樣美

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▲▼《冰雪奇緣2》艾莎髮量登熱搜。（圖／翻攝自FROZEN FACEBOOK）

▲《冰雪2》討論熱度高，就連艾莎髮量都登上熱搜。（圖／翻攝自Frozen FB，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

電影《冰雪奇緣2》現正熱映中，出乎意料的「艾莎髮量」竟登上微博熱搜。劇中有幾幕艾莎散下長髮，許多眼尖網友大讚她的濃密秀髮，原來這都是有數字根據的，官方公布艾莎擁有40萬根頭髮，遠遠超過一般人的10萬根，而這數字更大贏迪士尼同事長髮公主數倍之多。

▲▼《冰雪奇緣2》艾莎髮量登熱搜。（圖／翻攝自FROZEN FACEBOOK）

《冰雪2》劇情就像是一場艾莎的冒險故事，沒想到劇情外的艾莎服裝、髮量，討論度更衝破新高。網友們無不大讚艾莎的服裝水準很高，劇中多套華美衣裳非常有誠意，除此之外她把頭髮放下時的濃密髮量，更一舉衝上微博熱搜，連迪士尼都始料未及。

▲▼《冰雪奇緣2》艾莎髮量登熱搜。（圖／翻攝自FROZEN FACEBOOK）

▲▼《冰雪奇緣2》艾莎髮量登熱搜。（圖／翻攝自FROZEN FACEBOOK）

那麼我們要如何擁有像艾莎的髮量呢？根據統計一般人的髮量約落在10~12萬，基本上能維持上述數字，就等於擁有一頭烏黑濃密秀髮，要如何讓秀髮豐盈，以下幾樣食物多吃就沒錯。

堅果

堅果富含脂肪酸omega-3和omega-6，可以有效的預防頭髮掉落，幫助改善頭髮生長。

鮭魚

鮭魚中的omega-3脂肪酸和維生素，都能幫助頭髮變得更健康。

菠菜

掉髮通常都是因為體內的鐵質還有維生素D2的濃度較低。而菠菜裡面含有豐富的鐵質跟維生素，可以幫助人體吸收鐵質。

牡蠣

牡蠣鋅含量最高。適當攝取可以幫助預防掉髮困擾。

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關鍵字：

冰雪奇緣, 艾莎, 髮量, 養髮, 濃密, 長髮公主
fashion.net

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