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CELINE經典美包出了新尺寸！安海瑟薇私服最愛「焦糖棕」

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懷念Phoebe的CELINE迷注意！在2010年早春發表的Classic堪稱Celine系列包款極簡經典之最，為創意總監Phoebe Philo為Celine操刀的第一只包款，驚喜宣布推出介於迷你和中型之間全新尺寸「TEEN」，Teen Classic包款甚至連Plus尺寸的手機都能放入，絕對讓女生們想入手！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

說到這款Celine的Classic，曾出現在安海瑟薇的私服、以及安潔莉娜裘莉與兒子去韓國時都有出現，不論是肩背帶點學院風的氣質，還是像裘莉一樣隨興手拿，都有不同的感覺，這款包的特色就在於包身中間的仿舊金扣，以及簡約的包身，像個盒子般保存著裡面的小物，也有著Box包之稱，從推出至今9年，還是紅到要排waiting list，尤其被小安拿過的焦糖棕色堪稱是人氣王。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而Celine全新推出的Teen Classic包款使用高級矜貴皮革，以簡約俐落的線條襯托當代摩登與復古交融的氣息，包款實用性強勢升級，滿足現代女性對於小包的各種需求，全新TEEN尺寸可容納Plus或Max相同尺寸的手機，CLASSIC在2020早春除了經典的黑、紅、駝、亞馬遜綠等，更推出礦石灰、卡其綠及復古粉等新季節色於各種尺寸，提供更多搭配選擇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

全新的Teen Classic一推出，搶先由歐陽娜娜、古力娜扎、俞飛鴻、周雨彤與超模劉雯等人率先演繹，沉穩的棕色與黑色看起來又是女星們的最愛，要準備入手Teen Classic的CELINE迷，準備好瞄準這兩個顏色！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY SANDY HSU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

裘莉的4款CELINE包不離身！還背著最新愛款Triomphe包陪兒子去韓國逛街、吃飯甚至參加座談會

CELINE 2020早春南法恬適風格，奶茶棕、開心果綠、奶蜜黃…清爽色系全新包款搶先看

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

CELINE, 安海瑟薇, 安潔莉娜裘莉, 周雨彤, 經典包, VogueTaiwan
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