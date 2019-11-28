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女星的4個美唇秘訣！范冰冰、陳庭妮愛混搭　邵雨薇護唇法日本專家也認同

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▲女星們幾乎天天上妝，說到唇妝和護唇法每人都有自己的私房密技。（圖／翻攝范冰冰微博、徐若瑄FB）

記者張毓容／台北報導

唇妝潮流燒不停，現在這年頭女生們就算沒畫眼妝，也一定會擦上唇彩，光靠美唇就夠吸睛，也造就幾乎每天都得上妝的女星們，不論是唇部保養或唇妝畫法都各有一套秘招，從女神徐若瑄、范冰冰、陳庭妮到邵雨薇，快來把女星們的護唇和唇妝私房tips學起來，

▲4女星美唇秘訣。（圖／翻攝FB、IG、微博）

▲邵雨薇堅持護唇膏要上下塗，最近更有日本美容專家都提出相同看法。（圖／翻攝邵雨薇IG）

邵雨薇：護唇膏要上下擦

超上鏡的邵雨薇，除了好到發光的膚質和巴掌臉讓人羨慕，她本人戲稱「很滑、很容易掉色」的雙唇看起來軟嫩又Q彈，近看也沒甚麼唇紋，她的美唇之道關鍵是塗護唇膏的方式！「很多人擦護唇膏時，都是左右來回重複塗擦，但我發現，其實這樣很容易會造成唇紋的出現，所以我擦護唇膏是按照唇部的紋理，上下直向地擦，而不是左右來回。」除了平時勤擦護唇膏，她也會定期幫嘴唇去角質，且每週用護唇產品厚敷嘴唇一次，就像是幫嘴唇敷唇膜，隔天早上起床就能感受唇部變得很滋潤。

而邵雨薇的護唇膏上下擦法，近來也有日本美容專家提出相同看法，「嘴唇的纖維是垂直的，塗護唇膏要沿著垂直的纖維直的塗，才能塗到纖維縫隙，讓護唇成分滲透進唇部。」不得不說，邵雨薇的護唇法真的走在很前面！

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▲4女星美唇秘訣。（圖／翻攝FB、IG、微博）

▲陳庭妮的唇妝很常用兩種顏色疊擦，而且上妝前一定會先厚塗護唇膏。（圖／翻攝陳庭妮IG）

陳庭妮：上妝第一步厚塗護唇膏

擁有甜美臉蛋的陳庭妮平常工作時很愛偷師彩妝師，學習化妝技巧，不論私下或工作時，她的唇妝都很喜歡用兩種顏色來疊擦，讓唇部立體感更明顯，而且每次化妝前，她一定會先塗上厚厚一層護唇膏，然後開始畫底妝、眼妝，等到整臉都畫好、要上唇膏前，才把多餘的護唇膏擦掉再上唇彩，她說這樣唇彩上起來顏色會非常均勻，也會更服貼、更持久。

▲4女星美唇秘訣。（圖／翻攝FB、IG、微博）

▲4女星美唇秘訣。（圖／翻攝FB、IG、微博）

▲范冰冰常以紅唇示人，甚至讓她自己獨創的「冰冰紅」唇色大紅。（圖／翻攝范冰冰微博、小紅書）

范冰冰：招牌紅唇靠2色混搭

擁有仙女等級高顏值又天生自帶強大氣場的范冰冰，絕對是最適合紅唇的女星，每次出席活動或拍攝時，她的紅唇出鏡率也是居高不下，又美又霸氣，讓眾多網友一直跪求解密「冰冰紅到底是甚麼紅？！」後來范冰冰也公開了「冰冰紅」原來是她自己用嬌蘭紅寶之吻唇膏正紅色#25和帶一點橘調紅色#28的混色，她更加碼透露，平常她私下塗口紅也都是靠混搭，「沒有什麼是兩支色號解決不了的問題！」

▲4女星美唇秘訣。（圖／翻攝FB、IG、微博）

▲女神徐若瑄的嘟嘟美唇仰賴她時時刻刻在唇部的滋潤度。（圖／翻攝徐若瑄FB）

徐若瑄：美唇神器不離身

永遠的女神徐若瑄，成為媽媽後依舊維持著少女美貌，被問到維持美麗的方式，她認為女生的雙唇最重要，她不能接受自己乾乾的，不論是眼睛還是嘴唇，因此她挑選唇膏時最在意的就是唇膏的滋潤度和保濕度，而且她一定會隨時帶著她的美唇雙神器－潤唇膏和有豐唇效果的絕對慾望俏唇蜜，能避免嘴唇變乾也能讓減少唇紋、讓雙唇變得嘟嘟的。

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關鍵字：

彩妝, 女星, 秘訣, 密技, 唇妝, 護唇, 保養, 范冰冰, 徐若瑄, 陳庭妮, 邵雨薇
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