最輕鬆的減肥方式！優質睡眠瘦身法　一個月就能瘦下1公斤

▲許多研究都顯示，睡眠品質的好壞會影響身材和肌膚狀態。

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplpash、IG@goodal_official、@yubi_190

近年來很流行睡覺就能變瘦的睡眠瘦身法，更在日本掀起一陣風潮，但調整睡眠真的就能變瘦嗎？有許多研究都顯示，睡眠與身形之間的關係是密不可分的，睡眠不足、熬夜真的容易變胖；而睡眠充足且睡得好，身體才能有效地分泌出不同激素，讓肌膚與身形都變美。從以下睡眠對身體影響的3大重點就可知曉，想輕鬆減肥、培養易瘦體質，好好睡覺可是非常重要的。

瘦身賀爾蒙可促使脂肪分解



睡眠時，身體會分泌出生長激素（growth hormone）的賀爾蒙，而這種賀爾蒙在減肥過程中扮演著相當重要的角色，當中一項角色就是「分解脂肪」，良好的睡眠能夠讓身體分泌足夠的生長激素，每晚可分解約300卡脂肪，相當於走10公里燃燒的熱量。所以如果一直沒有良好睡眠習慣的人，光是改善睡眠，一個月約可以瘦將近1公斤，一年就可瘦下約10公斤！

但睡眠若大多為淺眠，生長激素會大減約70%，相等於約200卡脂肪無法被分解，體內脂肪便會因此累積起來，只要一個多月就會增加一公斤，大大影響身形。

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睡眠時間會影響食慾



睡眠品質好壞，也會影響我們的食慾，因為睡眠時，身體會分泌2種與食慾有關的賀爾蒙，包含促進食慾的飢餓素（ghrelin）及抑制食慾的瘦體素（Leptin）。睡眠不足時，胃分泌會飢餓素，刺激腦部令我們食慾大開；相反地，當睡眠充足時，脂肪細胞便會分泌瘦體素，透過血液輸送到大腦飲食控制中樞神經，使我們有飽足感，增加能量釋放，抑制脂肪合成來控制食慾。

深層睡眠減少皮脂素分泌



想要維持身形及健康美肌，大腦必須要在睡眠時進入深層睡眠時期，讓身體分泌一種名為「皮質素」的壓力賀爾蒙。皮質素影響著血壓、血糖及肥胖等問題的內分泌，每當睡眠出了問題，皮質素就會上升，一天睡眠不足會使隔天血液中的皮質素上升37%，而整晚通宵沒睡，皮質素則會上升到45％之多，若皮質素長期處於高濃度狀態，易促使脂肪囤積，想不變胖都難！

由此上可知，擁有良好的睡眠習慣，不僅可幫助分解脂肪，食慾也能得以控制，更能加速新陳代謝效率，避免脂肪囤積，就能養成易瘦體質。而怎樣能靠睡眠達成瘦身效果？首先，需要有充足的睡眠時間，至少要睡夠7小時，並擁有良好的睡眠品質，睡前可透過香氛、音樂或冥想等營造放鬆舒緩的氛圍，幫助睡眠時更容易進入熟睡狀態。

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