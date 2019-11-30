Melvita推出好眠香氛保養　天天聞養出易瘦體質

▲Melvita推出薰衣草舒壓好眠系列，藉由和緩香氣進入甜蜜夢鄉。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

相傳古羅馬人在沐浴時便會大量使用薰衣草來泡澡清洗身體，而日本更以最簡單的浸浴與睡眠關係，加強身體在晚上分解脂肪的能力，近年更流行風靡睡著就能瘦的夢幻睡眠瘦身法。各大美妝品牌無不推出能改善睡眠品質的保養、香氛，藉由優質睡眠幫助培養易瘦體質。





▲Melvita 薰衣草舒壓好眠沐浴油，140ml，1,280元。

法國植物油保養專家Melvita，推出全新的薰衣草舒壓好眠系列，汲取普羅旺斯的有機薰衣草精油與非洲馬利共和國的芝麻油及有機山金車萃取，藉由薰衣草精油獨特的鎮定舒緩與安眠的特性，舒緩緊張焦慮的情緒。

全系列包含薰衣草舒壓好眠去角質、沐浴油與按摩油三款香氛新品，調和佛手柑、薰衣草以及幽紫羅蘭的溫柔和緩香調，伴隨進入夢鄉。

▲MEOM 2019 舒緩恬睡舒眠禮盒（舒緩恬睡枕頭噴霧 30ml 、舒緩恬睡身體潤澤霜 200ml），2,250元。



從舒緩恬睡身體潤澤霜開始，撲鼻而來的精油香氣，卸除整日疲憊。入睡前輕噴舒緩恬睡枕頭噴霧於床周，讓舒緩恬睡的氣息和你相擁入夢。

▲SHISEIDO 怡麗絲爾彈潤晚安凍膜(香氛限定) ，105g，900元。

資生堂限定推出的彈潤晚安凍膜(香氛限定)，除了含有有效膠原蛋白彈力成分，並添加了以洋甘菊、鼠尾草為首的多種植萃舒眠香氛，保養同時助眠

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