卡地亞經典紅盒化為精緻配件　傳承世家美學工藝

▲佩戴卡地亞珠寶、手拎Guirlande de Cartier包，非常吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）的紅盒乘載了無數夢想、喜悅與幸福，不只是驚喜，更是品牌傳承美學工藝的印記，此經典形象化為優雅的Guirlande de Cartier手提包，以俐落的八邊形線條綴以金色飾邊，凝聚了卡地亞的設計精神，也正是年終歲末，女性犒賞自己的絕佳禮物。

▲來自紐約的時尚部落客Christie Tyler斜背Guirlande de Cartier包展現率性感。

以柔軟小牛皮創造出俐落八個刻面的Guirlande de Cartier迷你款手提包，裝飾金色花環圖案，內部燙印金色Cartier標誌，每個細節都承襲卡地亞無與倫比的珠寶工藝傳統，包款內外做工均一絲不苟，成就款款精緻迷人的手提包。

▲Guirlande de Cartier紅色款迷你款手提包（左）62,500元，黑色款62,500元。

Guirlande de Cartier迷你款手提包外型精巧，同時兼具實用功能，內部具有2個內隔層，一個綴有標誌的口袋附有可移除的化妝鏡；卡地亞同時附上可調整長度的肩背帶，因此可以像紐約時尚部落客Christie Tyler斜背紅色包款流露率性感，或如穿簡潔套裝的丹麥時尚部落客Pernille Teisbaek捧著黑色包款展現都會感。

▲丹麥時尚部落客Pernille Teisbaek穿俐落套裝搭配Guirlande de Cartier包款。

能與包款搭配成套的Guirlande de Cartier長夾，設計概念同樣源自卡地亞標誌性的紅色珠寶盒，長夾內部有12個信用卡夾、1個拉鍊零錢袋，2個夾層，便於收納。卡地亞時尚與功能性兼具的皮件系列，成為女性寵愛自己的熱門選擇，以新包款、新長夾，迎接新的一年來到，也為自己寫下美麗註解。

▲Guirlande de Cartier小牛皮長夾18,900元，內部有12個信用卡夾、1個拉鍊零錢袋，2個夾層。http://bit.ly/37Wg4Lj