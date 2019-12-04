網友狂推的「卸妝油、霜」5選！不怕冒粉刺、痘痘　還能感受「臉在呼吸」

編輯／JJ 圖／翻攝自kylie skin、IG@shuuemuratw、無印良品、屈臣氏

聽到卸妝油大家是否都會退後一步呢？還怕使用油類產品會致粉刺、長痘痘，所以平常還是習慣使用清爽的卸妝水？不過當你精心畫了全妝，單單使用卸妝水是不太夠力的。其實「卸妝油」沒你想得那麼可怕，挑對產品不但能體會到肌膚徹底乾淨、能呼吸的感覺，還能慢慢溶解頑固粉刺。

以下就來看看網友們推薦的卸妝油產品有哪些：

＃DHC深層卸妝油

DHC的深層卸妝油在日本真的超熱銷！天然的橄欖油精華能輕鬆卸除各種彩妝，清潔效果強卻不會讓臉緊繃，許多愛用網友都表示使用完後臉嫩嫩的、有呼吸的感覺，雖然在台灣的定價要890元，現在有超優惠低價688元，能不搶幾瓶囤貨嗎？

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▲DHC深層卸妝油200ml，原價890元，特價688元。點我購買。

＃Banila Co. ZERO零感肌瞬卸凝霜

如果真的用不習慣卸妝油，但又想追求強效的卸妝力，那麼「卸妝霜」就是首選。說到卸妝霜，其中受到廣大網民推崇的就是韓系品牌Banila Co.的ZERO零感肌瞬卸凝霜！由美麗的太妍所代言，公信力相當高～膏狀的質地接觸到肌膚後會化開成油狀，超級滑順好推，卸除力強，溫和不乾澀，卸完之後臉還會滑滑嫩嫩的～

雖然台灣已經沒有Banila Co.的櫃點，要找代購也麻煩，不過現在可以在Her和她上購買，還有180ML大容量NT＄688的超強優惠喔！

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▲Banila Co. ZERO零感肌瞬卸凝霜經典款，限定大容量180ml，原價990元，特價688元。點我購買。

＃shu uemura 植村秀潔顏油系列

或許有些人會認為卸妝產品要用到專櫃的很奢侈，不過貴絕對是有道理的！植村秀的潔顏油系列受到許多部落客、美妝YouTuber的推崇不是沒理由，除了卸妝力一級棒，連防水彩妝都能輕鬆卸除，還能依照個人的需求，選擇不同功效的潔顏油，等於是一邊卸妝一邊保養肌膚，而且每一款的味道都超級療癒～

在 Instagram 查看這則貼文 shu uemura taiwan（@shuuemuratw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 5 日 下午 9:04 張貼

＃MUJI 無印良品 溫和卸妝油

在開架卸妝產品中，無印良品的「溫和卸妝油」聲量也相當高，純天然的橄欖油成分讓人安心，偏水感的質地，完全不需要怕太油，卸完之後也是清爽的，全膚質、敏感肌都很適合。





＃Freshel 膚蕊卸妝按摩霜

另外，Freshel 膚蕊的卸妝按摩霜在藥妝店都能買到，開架產品便宜又大碗！添加了按摩柔珠（環境可分解成分）與多種保濕成分，使用時搭配指腹輕揉按摩，觸感相當舒服～卸得乾淨又不會緊繃，是許多小資女孩們的愛將。

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