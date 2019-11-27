fb ig video ETtoday search mobile

【廣編】CITIZEN潮流穿搭限定腕錶　為聖誕節增添率性、外放的氣息

> >

▲▼吳慷仁代言CITIZEN聖誕錶款。（圖／品牌提供）

▲CITIZEN金鐘影帝代言人帥氣示範配戴2019年聖誕節推薦款CA4455-86X。

圖、文／CITIZEN提供

百年製錶品牌CITIZEN除了在製錶技術上日益精進之外，化身為兼具品味及時尚感的藝術家，使錶款在聖誕歡愉的氣氛下，不經意地展現出率性與外放的氣息，記錄下每一個繽紛的時刻！

CITIZEN獨家光動能技術引領全球，於錶面部份，設計採用幾何的網格靈感，即象徵腕錶捕捉充足的光源，因而產生源源不絕的動力，就算是在黑暗中，只要充飽電即可維持腕錶的運作。

2019年CITIZEN聖誕節推薦款推出幕夜藍及極光綠的星空配色主題，幕夜藍面盤搭配錶冠玫瑰金的鍍色，在與好友舉杯歡慶的同時，不經意間流露出閃耀的魅力。此外，以極光與天空交織的狂想曲極光綠的主色調，搭配錶圈及錶殼的黑色電鍍，百搭的設計能輕易秀出屬於自己的風格。搭配藍寶石玻璃鏡面減少刮傷的機會；24小時制顯示的便利功能，精準地掌握每一分每一刻。錶款採用碼錶計時以及多針的設計，增添整款腕錶的實用性，完美嶄露出勇敢冒險的帥氣個性；12點鐘的盾型時標以及寬軸時分針設計，閱讀上更加方便容易。喜愛結合腕錶與時尚穿搭，絕不能錯過今年2019秋冬CITIZEN聖誕節推薦潮流穿搭款。

關鍵字：

CITIZEN, 手錶, 光動能技術, 吳慷仁, 聖誕節
fashion.net

熱門文章

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬紅毯4美／李千那、李心潔　民俗風霸紅毯

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

金馬3帥／范少勳奪第一！吳慷仁簡約西裝緊追

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

林威助、周思齊中職雙帥演繹　CITIZEN PROMASTER 30週年正式登台

林威助、周思齊中職雙帥演繹　CITIZEN PROMASTER 30週年正式登台

林威助、周思齊戴錶跑趴「比打球緊張」　暖心鼓勵中華隊前進世界

林威助、周思齊戴錶跑趴「比打球緊張」　暖心鼓勵中華隊前進世界

高以翔曾代言LV「亞洲男模第一人」　差一天返台工作卻永遠缺席

高以翔曾代言LV「亞洲男模第一人」　差一天返台工作卻永遠缺席

最常爽約的黑名單星座Top 3 ！牡羊衝動答應、對第一名認真就輸了 午睡10分鐘有助燃燒脂肪　6大「無痛生活習慣」養出瘦子體質 感情中的曖昧高手TOP3　雙子從不正面喜歡、冠軍讓人不意外 「最美星二代」沈月首次登封！露白皙長腿尬邱淑貞　網盛讚：太正 張韶涵也在瘋的「燕麥咖啡」瘦身法該怎麼吃？營養師推薦5+2輕斷食 侯佩岑香奈兒美包曬不停　俏皮風格、實用款式她都有！ 「單身是一種選擇，只不過不是我選的。」10句心碎語錄，看著看著就哭了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面