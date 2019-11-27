【廣編】CITIZEN潮流穿搭限定腕錶　為聖誕節增添率性、外放的氣息

▲CITIZEN金鐘影帝代言人帥氣示範配戴2019年聖誕節推薦款CA4455-86X。



圖、文／CITIZEN提供

百年製錶品牌CITIZEN除了在製錶技術上日益精進之外，化身為兼具品味及時尚感的藝術家，使錶款在聖誕歡愉的氣氛下，不經意地展現出率性與外放的氣息，記錄下每一個繽紛的時刻！

CITIZEN獨家光動能技術引領全球，於錶面部份，設計採用幾何的網格靈感，即象徵腕錶捕捉充足的光源，因而產生源源不絕的動力，就算是在黑暗中，只要充飽電即可維持腕錶的運作。

2019年CITIZEN聖誕節推薦款推出幕夜藍及極光綠的星空配色主題，幕夜藍面盤搭配錶冠玫瑰金的鍍色，在與好友舉杯歡慶的同時，不經意間流露出閃耀的魅力。此外，以極光與天空交織的狂想曲極光綠的主色調，搭配錶圈及錶殼的黑色電鍍，百搭的設計能輕易秀出屬於自己的風格。搭配藍寶石玻璃鏡面減少刮傷的機會；24小時制顯示的便利功能，精準地掌握每一分每一刻。錶款採用碼錶計時以及多針的設計，增添整款腕錶的實用性，完美嶄露出勇敢冒險的帥氣個性；12點鐘的盾型時標以及寬軸時分針設計，閱讀上更加方便容易。喜愛結合腕錶與時尚穿搭，絕不能錯過今年2019秋冬CITIZEN聖誕節推薦潮流穿搭款。