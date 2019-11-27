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高以翔曾代言LV「亞洲男模第一人」　差一天返台工作卻永遠缺席

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▲高以翔。（圖／翻攝自高以翔IG）

▲高以翔今（27日）因錄製《追我吧》節目跌倒昏迷，最終搶救無效，享年35歲。（圖／翻攝自高以翔IG）

記者鮑璿安／台北報導

35歲台灣男星高以翔在今（27日）凌晨於《追我吧》節目不慎跌倒昏迷，送醫搶救無效上午宣告不治，令眾人都十分悲痛，高以翔以高挑外型走紅，也成為Louis Vuitton路易威登亞洲男模代言第一人，原定於28日回台參加人頭馬記者會，卻也永遠缺席。

▲高以翔。（圖／翻攝自高以翔IG）

▲高以翔近年來事業重心移至大陸。（圖／翻攝自高以翔IG）

高以翔帥氣形象在兩岸三地發展順遂，近年來將事業重心移至大陸，今日凌晨在錄製《追我吧》節目的追跑環節之中，不慎跌倒昏迷，送醫歷經9小時死神拔河，仍是搶救無效宣告不治，享年35歲，令粉絲們相當惋惜。

▲高以翔。（圖／翻攝自高以翔IG）

▲高以翔登上Louis Vuitton 2011春夏男裝廣告，堪稱亞洲男模代言第一人。（圖／翻攝自高以翔IG）

高以翔除了演藝作品亮眼，也曾經在Louis Vuitton 2011春夏男裝廣告中出鏡，不僅受到巴黎總部欽點，更是擊敗港台多數男星搶下代言，成為路易威登亞洲男模代言第一人，讓全球都看到他帥氣身影。事實上許久未回台露面的高以翔，原定在28日下午返台出席人頭馬酒品的發表會，不過也將永遠缺席。

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關鍵字：

高以翔, 追我吧, Louis Vuitton, 路易威登, 男模
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