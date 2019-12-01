iPhone無痛升級三眼怪！日本搞怪手機鏡頭貼　沒錢照樣拿著最新款

編輯／Emily 圖／翻攝自dospara.co.jp

先前Apple推出的最新款手機iPhone 11 pro有著厲害的三鏡頭，剛亮相時三顆鏡頭給大家帶來了衝擊，很多人嫌醜，也被暱稱為三眼怪。但樣子看久了似乎又默默習慣了，而且拿上最新的iPhone，還是有種新潮酷感～然而並不是每個人都有錢可以換新手機，日本就推出一個超ㄎㄧㄤ的三眼鏡頭貼紙，讓你原本的手機簡單升級。

日本推出的三眼鏡頭貼紙是一個小小的正方形，上面有假的三顆鏡頭，仿造出鏡頭突起來的樣子，看起來很逼真！使用方法很簡單，直接把膠膜撕下來，對準原本手機的鏡頭位置黏上去就可以了。

有白色和黑色兩款，售價500日圓（約台幣140元），超便宜就能讓原來的手機一秒升級成iPhone 11 pro。

三眼鏡頭貼紙用起來搞怪好笑，拿來拍拍照、騙騙朋友們幾可亂真！買不起新手機沒關係，可以用貼紙來小小滿足一下虛榮心～雖然沒任何實質作用，但真的是款有趣的小物。

不過這個貼紙貼上去，其實會擋到原有的閃光燈，也會讓手機殼裝不上去，還是只能貼一下，好玩就好～而且只限定iPhone X 與iPhone XS使用，其他型號就沒辦法了，有點可惜。

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iPhone 11 pro才出沒多久，現在網路上就已經有iPhone 12的預測照。謠傳之後要推出的最新款會從三顆鏡頭進化成四顆，搭配ToF飛時測距技術，景深效果更加厲害，其他功能也將跟著升級。手機顏色方面，據說會推出之前深受女生歡迎的玫瑰金色以及質感午夜藍。不過一切還只是謠傳，真正消息還是要等之後公布囉！

在 Instagram 查看這則貼文 PhoneArena（@phonearena）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 17 日 下午 7:46 張貼

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