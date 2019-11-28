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迪士尼開賣「尤達寶寶」周邊　可愛模樣印上杯子、手機殼

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編輯／Duke

迪士尼全新推出的Disney+串流平台已於11／12正式上線，當天也釋出多部影集，包括星際大戰外傳《曼達洛人》。其中，該劇裡絕地大師尤達透過寶寶模樣出現後，瞬間融化眾人，而當大家在討論周邊商品的推出時，迪士尼終於在11／27正式開賣尤達寶寶的杯子、手機殼、T-Shirt等周邊商品。

▲尤達寶寶周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲迪士尼推出尤達寶寶周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店）

雖然他沒有正式的名字，並且在劇中被稱為「The Child」，不過，由於長相與尤達大師相似，所以才會被粉絲命名為「尤達寶寶」。

此次的尤達寶寶周邊商品，共推出多種設計供粉絲購買，包括馬克杯、環保杯、iPhone手機殼、環保提袋、成人款T-Shirt以及兒童款T-Shirt。另外，這次並沒有發售尤達寶寶的毛絨玩偶，但根據外媒《Variety》的報導指出，毛絨玩偶會在未來幾周開放預訂，有興趣的朋友，近期可以多多關注迪士尼商店的消息。

▲尤達寶寶周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店、BAPE）

▲尤達寶寶周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店、BAPE）

▲馬克杯定價為美金16.95元（約台幣510元）、環保杯定價為美金14.95元（約台幣450元）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲尤達寶寶周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店、BAPE）

▲手機殼支援iPhone X後推出的型號，透明款定價為美金44.95元（約台幣1,350元）、圖案款定價為美金34.95元（約台幣1,050元）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲尤達寶寶周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店、BAPE）

▲環保提袋定價為美金19.95元（約台幣600元）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲尤達寶寶周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店、BAPE）

▲尤達寶寶周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店、BAPE）

▲成人T-Shirt與無袖上衣，定價皆為美金24.95元（約台幣750元）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲尤達寶寶周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店、BAPE）

▲成人七分袖T-Shirt，定價皆為美金22.95元（約台幣690元）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲尤達寶寶周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店、BAPE）

▲男童黑色款定價為美金16.95元（約台幣510元）、藍色款定價為美金21.95元（約台幣660元）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲尤達寶寶周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店、BAPE）

▲女童綠色款定價為美金22.95元（約台幣690元）、白色款定價為美金16.95元（約台幣510元）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

目前尤達寶寶周邊商品已全數於迪士尼商店上架，而亞馬遜、BoxLunch則會販售部分商品，定價區間為美金14.95元（約台幣450元）到美金44.95元（約台幣1,350元）不等，喜歡的粉絲可以趕快下單喔！

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此外，《星際大戰》最近為了慶祝《曼達洛人》的上映，還特地找來日本潮牌BAPE（A BATHING APE）共同打造聯名T-Shirt系列。當中，雙方運用各自經典的BABY MILO、風暴兵以及黑武士作為設計主軸，並在圖案下方加入「STAR WARS」字樣，最後在於手臂處印上各自的Logo來凸顯聯名的辨識度。

▲尤達寶寶周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店、BAPE）

▲尤達寶寶周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店、BAPE）

▲尤達寶寶周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店、BAPE）

▲尤達寶寶周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店、BAPE）

▲BAPE X 《星際大戰》聯名T-Shirt系列。（圖／翻攝自BAPE）

BAPE X 《星際大戰》聯名T-Shirt系列，預計將於11／30在全球BAPE門市與官網發售，定價皆為日圓8,000元（約台幣2,250元）。

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關鍵字：

迪士尼, Disney+, 星際大戰, 曼達洛人, 絕地大師, 尤達寶寶, TheChild, BAPE, 風暴兵, 黑武士, STARWARS
fashion.net

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