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史上最潮紅色風衣！NIKE x UNDERCOVER 迷幻設計搶先看

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▲NIKE x UNDERCOVER。（圖／品牌提供）

▲NIKE x UNDERCOVER第二度合作在11月30日正式開賣。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

日本時尚品牌UNDERCOVER早在年初的巴黎時裝周就揭開了與NIKE聯名序幕，令潮粉為之瘋狂，而今秋冬系列已是第二回合作，單品細節曝光包括鞋款 React Boot、Air Max 720 及系列服裝，展現設計師高橋盾（Jun Takahashi）實用與現代感交集的美學。

▲NIKE x UNDERCOVER。（圖／品牌提供）

▲NIKE x UNDERCOVER。（圖／品牌提供）

▲UNDERCOVER設計師高橋盾注入衣著強大實穿性以及與自然環境對話的能力。（圖／品牌提供）

此次秋冬系列兩大品牌再度攜手合作，完美貫穿了設計師高橋盾所道出的，「We make noise, not clothes，讓服裝與自然環境直接對話。」不僅將秀上單品完美呈現，也賦予衣著強大的實穿性，大衣外套是這回二度合作的亮點，本系列還包括了連帽上衣、短袖口袋上衣和工裝長褲，以及在巴黎伸展台上首度亮相的NIKE x UNDERCOVER React Boot和Air Max 720。

▲NIKE x UNDERCOVER。（圖／品牌提供）

▲NIKE x UNDERCOVER。（圖／品牌提供）

▲NIKE x UNDERCOVER。（圖／品牌提供）

▲衣著設計上多處小巧思保暖卻不厚重。（圖／品牌提供）

高橋盾秉持著設計能夠輕易滿足穿著者的日常生活需求，不需拉起袖子，就可查看手錶時間的實用衣袖設計；三個拉鍊式的小口袋和兩個大口袋，足夠收納日常配件，腋下拉鍊式的設計幫助散熱；最後再加上縫製內裡，帶來保暖但不厚重的穿著感受，同時加以顯著的輪廓剪裁，經典「Chaos」及「Balance」Logo賦予衣著現代感。

▲NIKE x UNDERCOVER。（圖／品牌提供）

▲完美代表冬季的React Boot鞋款，氣墊設計符合穿著者腳型。（圖／品牌提供）

▲NIKE x UNDERCOVER。（圖／品牌提供）

▲Air Max 720腳尖繪製UNDERCOVER圖案打造聯名價值。（圖／品牌提供）

React Boot鞋款部分於腳踝部位配置氣墊，延續經典Nike Air Pressure設計 ，可讓使用者自行運用打氣技術調整舒適性 ， 可謂經典鞋款的現代詮釋，Air Max 720在腳尖部位有UNDERCOVER圖案，側邊則以細小的紅色字樣書寫品牌宣言「 WE MAKE NOISE NOT CLOTHES 。」藉此與紅色縮小版swoosh做出呼應，打造兩大品牌的聯名價值，本次系列也將於11月30日正式發售。

▲PRADA x Adidas 。（圖／品牌提供）

▲PRADA x adidas的世紀聯名細節首度曝光。（圖／品牌提供）

此時PRADA x adidas的世紀聯名細節也一併曝光，這回聯名主角分別是adidas Originals 經典鞋款 Superstar與 PRADA 的保齡球包（Bowling Bag），商品全在義大利打造，鞋子以及包款皆印製上兩大聯名商標，全球限量700組相當夠看。

►全球700組！PRADA x adidas保密細節首度曝光　台灣僅一間店買得到

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關鍵字：

NIKE, UNDERCOVER, 聯名, 高橋盾, Jun Takahashi, React Boot, Air Max 720
fashion.net

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