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討論度超高！BALENCIAGA用舊衣打造「環保沙發」　透明外型夠潮

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編輯／Duke

創意總是無極限，在當今環保意識當道的年代，Balenciaga（巴黎世家）宣布與紐約家具設計師哈里努里耶夫（Harry Nuriev）共同打造Balenciaga沙發，並且這張沙發會以環境保護為出發點設計，因此製作的原料不會使用任何皮革與泡棉，而是透過Balenciaga的廢棄衣物打造而成。

▲Balenciaga沙發。（圖／翻攝自Balenciaga、IG@kering_official）

▲Balenciaga宣布與紐約設計師哈里努里耶共同打造Balenciaga沙發。（圖／翻攝自Balenciaga）

哈里努里耶夫是一位出生於俄羅斯的紐約家具設計師，同時還擁有建築師的專業，這次與Balenciaga合作打造的沙發，其實是為了即將登場的邁阿密藝術展創作，所以哈里努里耶夫運用了Balenciaga廢氣衣物作為沙發內部的填充物，而外包裝則使用可回收的透明乙烯基材質來完成製作。

▲Balenciaga沙發。（圖／翻攝自Balenciaga、IG@kering_official）

▲內部填充物使用廢棄的Balenciaga衣物製成。（圖／翻攝自Balenciaga）

▲Balenciaga沙發。（圖／翻攝自Balenciaga、IG@kering_official）

▲外包裝使用可回收的透明乙烯基材質。（圖／翻攝自Balenciaga、IG@kering_official）

對於這張Balenciaga沙發有興趣的朋友，可以親自前往12／3開幕的邁阿密藝術展觀賞喔！

另外，為了能讓時裝達到永續發展，最近Balenciaga的母公司開雲集團（Kering），與包括Burberry、Prada、Zara在內的32間公司達成時尚公約，目的就是要減少一次性塑膠與其污染源，以避免全球暖化的加劇。

▲Balenciaga沙發。（圖／翻攝自Balenciaga、IG@kering_official）

▲開雲集團與32家公司簽訂時尚公約，目的在於減少污染，以防止全球暖化的加劇。（圖／翻攝自IG@kering_official）

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關鍵字：

Balenciaga, HarryNuriev, 沙發, 環保, 廢棄衣物, 紐約, 家具設計師, 邁阿密藝術展, 開雲集團, 時尚公約
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