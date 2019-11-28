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日本星巴克聖誕系列超粉嫩！隨行杯撒上夢幻亮粉、還推洋芋片巧克力星冰樂

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編輯／Emily　圖／翻攝自starbucks.co.jp

快要進入聖誕季節了，許多店家都推出聖誕冬季商品。日本星巴克繼上一波聖誕系列之後，又推出第二波粉嫩夢幻的「Brilliant Season」系列商品。不同於一般聖誕節常見的紅綠配色，粉紅色為主的杯子，加上聖誕主題裝飾和夢幻亮粉，造型非常可愛～12月還要推出聖誕限定巧克力星冰樂！

▲粉紅星巴克杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

日本星巴克的「Brilliant Season」系列商品有保溫杯、隨行杯、馬克杯，還有聖誕賀卡、信封、罐子和餐具…等等。顏色都以粉嫩色系為主，有搭配許多可愛圖案，還灑上亮粉、發出彩虹光澤。

▲粉紅星巴克杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲粉紅星巴克杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲粉紅星巴克杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲粉紅星巴克杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

#隨行杯

這款隨行杯是粉色、紫色漸層的透明杯身，上面有愛心、星星、月亮的亮粉。杯底有手拿咖啡的小熊，坐在半透明水晶球裡，灑落的亮粉有種下雪的感覺～

▲粉紅星巴克杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲粉紫透明漸層隨行杯，售價2,300日圓。

另一款隨行杯是閃亮的粉色，上面有許多細緻的白色蕾絲圖案。除了美美的花邊，還有小熊、咖啡杯、星星、月亮的圖案藏在裡面，華麗又可愛。

▲粉紅星巴克杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲白色蕾絲圖案隨行杯，售價1,800日圓。

#馬克杯

不只隨行杯，還有馬克杯系列。這一款鮮奶油造型杯，上面的杯蓋做成一坨白色鮮奶油形狀，搭配圓圓的粉紅杯身，超級可愛～少女們一定會很愛。

▲粉紅星巴克杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲鮮奶油造型馬克杯，售價2,500日圓。

另外兩款分別是會發出彩虹霓光效果的夢幻馬克杯，以及內嵌月亮、星星亮粉的愛心型透明玻璃杯。

▲粉紅星巴克杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲彩虹光澤馬克杯，售價2,000日圓。

▲粉紅星巴克杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲亮粉心型透明玻璃杯，售價2,400日圓。

#收納罐

杯子以外的商品也很讓人生火！其中有一款適合裝雜物的罐子，蓋子做成綁禮物的紅緞帶造型，很有聖誕感～罐子本身同樣有月亮、星星圖案。另外還有信封和賀卡，很適合拿來送禮。

▲粉紅星巴克杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲蝴蝶結造型收納罐，售價2,400日圓。

除了販賣商品，日本星巴克也即將在12月4日推出聖誕節限定飲品。這款飲料是以聖誕老人靴子為靈感的巧克力星冰樂，星冰樂上面居然加了脆脆的洋芋片，最頂端則擠滿鮮奶油，再加上紅色巧克力豆豆和一支捲心酥，造型超有聖誕感～這期間有去日本的話，一定要喝喝看！

▲粉紅星巴克杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲粉紅星巴克杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

其他店家也有推出聖誕系列商品，像日本迪士尼商店就有很多應景的東西。其中一款咖啡隨行杯造型的USB充電加濕器超可愛！共有奇奇蒂蒂、米奇米妮、小姐與流氓三款，上面印的都是聖誕風的角色圖案。將水倒入、開電源，就能幫房裡的空氣增加濕度，還有發光設計，可以拿來當小夜燈。

▲粉紅星巴克杯。（圖／翻攝自starbucks.co.jp）

▲迪士尼聖誕隨行杯造型USB加濕器，售價2,640日圓。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

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關鍵字：

星巴克, 日本, 聖誕節, 隨行杯, 馬克杯, 限定, 星冰樂, 粉紅
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