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安心亞暴瘦獨門心得公開！中餐吃五穀米、運動完必做「一件事」

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▲安心亞向《ETFASHION》粉絲打招呼。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專訪

女星安心亞年底工作滿檔，跨年會在台中、台南演出，26日出席施華洛世奇活動公開露面，就被發現身型瘦了不少，她也坦言，「最近醒來就是練舞運動，每年逼近跨年就會是我最瘦的時候。」身高165的她表示正在朝體重52公斤邁進，她也獨家傳授《ETFASHION》粉絲們瘦身秘訣，大家快點筆記好！

▲安心亞。（圖／記者鮑璿安攝）

▲安心亞。（圖／記者鮑璿安攝）

▲安心亞26日露面身材顯瘦不少，與《ETFASHION》粉絲分享獨門瘦身秘訣。（圖／記者鮑璿安攝）

安心亞今年（2019）依舊會陪伴大家跨年，分別在台中、台南演出，接著明年也有新專輯發表，工作行程滿檔的她表示，「每年跨年都會是我最瘦的時候，這次的造型一定火辣。」對於瘦身安心亞可謂下足功夫，不過她其實和一般女孩一樣，「嘴巴真的很難控制，我毫無意志力，是一個看到巧克力、冰淇淋就會不自覺咬下的人，所以多數是靠運動輔助瘦身。」

▲安心亞。（圖／翻攝自安心亞IG）

▲安心亞並非完全戒澱粉，只是換成健康的五穀米當中餐。（圖／翻攝自安心亞IG）

至於減肥族都不吃澱粉，安心亞補充，「其實我還是會攝取澱粉，只不過是在中午吃米飯，而且是五穀米，晚上就不吃澱粉了，然後油炸和薯條這類能不碰就不碰。」

當然安心亞朝目標體重52公斤仍在努力，她也大方分享最近的運動心得，「我做重訓一定會搭配有氧，最近發現運動完的放鬆非常重要，只有學會放鬆，肌肉線條才會漂亮，而且肉會長在你想要的地方。」

▲安心亞。（圖／翻攝自安心亞IG）

▲安心亞重訓一定會搭配有氧，而且運動之後的放鬆是關鍵。（圖／翻攝自安心亞IG）

建議大家可以在身體能量充足的情況下，先做無氧運動提升燃脂率，再進行有氧運動徹底燃脂，兩者雙管齊下才可以獲得肌肉量同時瘦身，以這個順序達到減肥效果。

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關鍵字：

安心亞, 減肥, 瘦身, 運動, 減脂, 體脂, 跨年
fashion.net

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