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2019年度五大聯名出爐！Off-WhiteＸIKEA、解構鞋王搜尋次數最高

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編輯／Duke　圖／翻攝自Nike、StockX、Rick Owens、Supreme、Reformation、品牌提供

作為當今流行的依據，知名時尚平台Lyst每季都會帶來最熱門品牌、單品給大家參考，然而，隨著對服飾要求的演變，合身版型不再是主流，而是以舒適為主的街頭潮流成為年度趨勢，因此Lyst便利用自家平台的搜尋次數與銷售狀況，統整出2019年度五大聯名系列，其中包括搜尋次數最多的Off-White聯名以及當紅炸子雞Sacai X Nike LDWaffle鞋款。

1.Off-White X IKEA

今年5月的IKEA Art Event中，Off-White主理人Virgil Abloh便利用自家經典的「標語」設計，打造一款名為「KEEP OFF」的地毯，進而引發搶購潮。數月過後，雙方再度攜手合作，並迎來完整的「MARKERAD」聯名系列，其中包括地毯、購物袋、時鐘等限量家飾。

▲Lyst年度五大聯名。（圖／翻攝自Nike、StockX、Rick Owens、Supreme、Reformation、品牌提供）

▲Lyst年度五大聯名。（圖／翻攝自Nike、StockX、Rick Owens、Supreme、Reformation、品牌提供）

2.Sacai X Nike LDWaffle

同樣於5月發售的Sacai X Nike LDWaffle，首先帶來黃綠與藍紅的配色，而該鞋款往後幾個月在眾多名人的加持下逐漸火紅，並且在9月推出黑白、灰白、粉綠等3款配色後達到巔峰，搜索量也爆增344％，可說是毫無懸念的入選年度聯名系列。

▲Lyst年度五大聯名。（圖／翻攝自Nike、StockX、Rick Owens、Supreme、Reformation、品牌提供）

3.Reformation X New Balance

首次聯名的Reformation與New Balance，重塑了New Balance旗下經典的X90鞋款，並利用再生聚酯纖維，絨面革、EVA泡棉、BLOOM藻類等環保材料製造而成。

▲Lyst年度五大聯名。（圖／翻攝自Nike、StockX、Rick Owens、Supreme、Reformation、品牌提供）

4.Supreme X Stone Island

第五次聯名的Supreme與Stone Island，帶來了具有防水塗層的套裝以及眾多工裝單品。而該聯名系列在發售數月後，依舊受到一定的歡迎，並且9月的搜索量也增長了72％，由此可見粉絲有多喜愛Supreme與Stone Island的聯名系列。

▲Lyst年度五大聯名。（圖／翻攝自Nike、StockX、Rick Owens、Supreme、Reformation、品牌提供）

▲Lyst年度五大聯名。（圖／翻攝自Nike、StockX、Rick Owens、Supreme、Reformation、品牌提供）

5.Rick Owens X Birkenstock

繼雙方在2018年的合作大受歡迎後，今年初也迎來了Rick Owens X Birkenstock的春夏聯名系列，但評價卻沒有首次來得好，不過，透過4月的聯名Rotterdam涼鞋與Rotterhiker靴款後，搜索量增長400％，並且許多鞋款也迅速售鑿。

▲Lyst年度五大聯名。（圖／翻攝自Nike、StockX、Rick Owens、Supreme、Reformation、品牌提供）

▲Lyst年度五大聯名。（圖／翻攝自Nike、StockX、Rick Owens、Supreme、Reformation、品牌提供）

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關鍵字：

Lyst, , 街頭潮流, Off-White, 年度五大聯名, Sacai, Nike, LDWaffle, IKEA, Reformation, NewBalance, Supreme, StoneIsland, RickOwens, Birkenstock
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