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天蠍愛討拍、巨蟹想分手　吵架最愛翻舊帳星座TOP5

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▲▼吵架最愛翻舊帳星座TOP5 。（圖／Unsplash）

▲吵架總愛翻舊帳，讓人心好累。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

情侶之間吵架也算一場溝通，但若是失去焦點去翻先前的舊帳，這樣就失去了吵架的意義，以下5個星座只要吵架就愛翻舊帳，個性大不同的他們，翻舊帳就是都各自有含意。

天蠍座

天蠍最愛翻舊帳這件事情應該無庸置疑，他們其實不愛吵架，只是喜歡把所有不滿都記在心裡，一旦吵起來就會把心中累積的不滿全盤托出，與其說翻舊帳，倒不如說想要一吐委屈，讓對方意識到他的難過罷了。

▲▼吵架最愛翻舊帳星座TOP5 。（圖／Unsplash）

摩羯座

摩羯座很特別，平常不愛吵架的他，只要一吵起來就會大爆發，覺得要吵就該過癮，他們吵架模式很奇怪，他會把之前看不順眼的事情一件件掀出來，根本和本案無關。總之你們吵得越多，他就能翻更多舊帳。


金牛座

金牛座自尊特別強，吵架傾向從沉默中爆發，只要他覺得得不到應有的尊重，就會把你們之間所有吵過的小事都拿出來說嘴。別看她們平常一聲不吭， 這些可記得清清楚楚，一吵起來就沒完沒了。


巨蟹座

巨蟹有一顆柔軟的心，若是你把他惹毛，他就會毫不留情大爆發。當巨蟹開始對你開始翻舊帳，更代表著在他心裡已經否決你們的將來，應該離分手也不遠了。


 ▲▼吵架最愛翻舊帳星座TOP5 。（圖／Unsplash）

處女座

處女座對自己嚴苛，對別人也一絲不苟，翻舊帳對他來說根本就是家常便飯，只要一受到刺激，他就會把你從前的過錯一件一件掀開，嚇到讓你無言以對。多數處女座翻舊帳行為其實沒特別意義，他只是想抱怨，不見得對你有很多不滿。
 

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關鍵字：

星座, 天蠍, 處女, 摩羯, 金牛, 巨蟹
fashion.net

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