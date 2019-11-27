【奧斯塔羅】最近將在哪方面大展運勢？

平日的生活總需要點耀眼色彩

如果你也好奇接下來的生活

那就和奧斯一起來看看

最近你將在哪方面大展運勢吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，長久以來在事業上的努力總算要開始獲得回報，這樣的牌組代表努力與收穫，最明顯的就是在事業方面，若是業務性質的朋友挑選到這組牌，代表接下來的業績狀況還不錯，也將為你帶進不少錢財，不過，前提是過往有努力工作的朋友；受雇於人的朋友接下來工作掌握度的提升，讓主管同事對你刮目相看，同時，這樣的牌組也有互相合作的涵意，因此適時接受周遭同事、朋友的建議，可讓工作上增添不少分數與成果唷！

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選到這組牌的朋友，接下來的感情運勢就理想許多了，這樣的牌組代表受照顧與照料，因此有伴的朋友接下來與另一半在相處上，將充分感覺到互相尊重與空間，並且連帶對這段情感更加投入；若是單身的朋友挑選到這組牌，接下來桃花可就要來敲門了，建議你多留意朋友之間的相處或是朋友介紹的人，都有相當高的機會找到覺得不錯的對象，所以趕緊加把勁多認識對象吧！

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選到這組牌的朋友，接下來的運勢就呈現平穩的狀態，這樣的牌組代表平淡與觀察，所以在運勢方面就沒有這麼的出色，不過，這也不算件壞事，因為挑選這組牌的朋友，牌面暗示你通常都是個努力在工作與生活的人，但也因為如此，常將自己逼出壓力或病痛，所以牌組點出的平穩，將讓你有個喘口氣的時間，奧斯建議你多休息會比較好。



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選到這組牌的朋友，接下來在投資運勢方面就理想許多，這樣的牌組代表成熟與穩定的金錢入帳，若是長久以來都有觀望的朋友，接下來一定要準備好了，因為這樣的牌組所帶進的財富算是挺理想的，不過，投資理財有賺有賠，所以還是要評估一下自己的能力，並且別賭上自己的養老金或家產，不然就本末倒置囉！

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