肥肥豬肉堆成最美味疊疊樂　逼真外型邊玩邊流口水，每抽一個吃一塊

編輯／Emily 圖／翻攝自twitter@Yoikohyakka

疊疊樂一直是朋友們聚在一起時愛玩的玩具，平常看到的疊疊樂都是基本的小木塊造型。然而最近日本推特瘋傳了一張豬肉照片，看起來竟像是特殊造型的疊疊樂！豬肉切的方方正正，疊成一座小塔，這究竟是真的豬肉？還是什麼最新款的疊疊樂玩具呢？

日本網友@Yoikohyakka在推特發的豬肉角煮照片引起熱議～所謂的日式豬肉角煮跟台灣的東坡肉、控肉類似，都是將豬肉滷得軟軟嫩嫩的料理。而照片裡的豬肉角煮疊的超高，像座塔一樣，一層層方方正正的豬肉，堆起來就像一座疊疊樂，因此讓大家不禁猜想，這或許是個新造型的疊疊樂玩具？

但其實它並不是疊疊樂，而是在日本晴空塔裡面的食物模型店拍攝的豬肉角煮模型。因為疊得很高，又有筷子夾出一塊的樣子，才讓人聯想到疊疊樂。這款模型其實非常逼真，將豬肉的油油光澤、軟嫩的肉質都仿造出來，下面還有滷汁呢！

雖然這個模型不能拿來當疊疊樂，不過網路上有人直接把真的豬肉堆疊成塔，還拍了影片分享，完全就是真實版的豬肉疊疊樂！

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還有個IG#foodjenga是網友們分享將各種食物堆成疊疊樂的照片，薯條、炸物、餅乾都逃不過。但玩歸玩，還是要愛惜食物，當疊疊樂的話，每抽一格就吃一塊，最後就能把它們吃光光啦～

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