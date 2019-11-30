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北海道銷魂厚鬆餅「椿 Tsubaki Salon」　旗艦店落地麗晶精品

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▲麗晶精品進駐多款美食，主打美食聚落。（圖／麗晶精品提供）

▲麗晶精品近年進駐多款美食，主打美食聚落，台式餅家舊振南成熱門伴手禮，在一樓新開張。（圖／麗晶精品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

今年4月首度在晶華酒店開幕海外快閃店的北海道人氣厚鬆餅「椿 Tsubaki Salon」，獲得許多好評不斷加碼延長營業時間，終於要「正式進駐」麗晶精品，開設海外首間旗艦店，屆時不但增加座位區，還會有更多餐點選項，最重要的是台灣民眾不需跑去北海道，隨時都有厚鬆餅來增加生活幸福感啦！

▲麗晶精品進駐多款美食，主打美食聚落。（圖／麗晶精品提供）

▲人氣長紅的北海道鬆餅「椿Tsubaki Salon」，終於正式進駐麗晶新櫃。

而今年12月起，台灣餅店舊振南，還有來自法國的Caviar House ＆ Prunier魚子醬、以及來自倫敦攝政街的茶葉品牌Whittard of Chelsea，共3家百年名店也一同進駐，加上晶華邀請泰國廚神伊恩．基第差（Ian Kittichai）客座的泰魂法國菜，也在地下二樓Taste Lab限時駐點，將以往貴氣優雅的麗晶精品，也融入一絲高品質的生活興味。

▲麗晶精品進駐多款美食，主打美食聚落。（圖／麗晶精品提供）

▲麗晶獨家開設米其林一星餐廳IMPROMPTU。

近年麗晶精品除了進駐的一線高端品牌，也嘗試與在地、周邊生活結合，推出高質感的精品小市集，包括花藝、餐飲、生活質感小物都紛紛快閃進駐，隔一段時間就會有全新風貌呈現，也讓消費民眾接觸更多在地好物。

而從去年年底至今，也針對餐飲方面，陸續開幕的米其林一星餐廳Impromptu、日式板前無菜單料理「初魚鮨」、和牛割烹名店「樂軒」等，還有伴手禮相關的舊振南、榮獲德國iF金獎設計的Charm Villa金魚茶包，都是台人與觀光客眼中的送禮名店，打造出「新興精品美食聚落」的風格，讓精品賣場更添生活情趣。

▲麗晶精品進駐多款美食，主打美食聚落。（圖／麗晶精品提供）

▲初魚鮨日式板前無菜單料理，靜謐和風。

▲麗晶精品進駐多款美食，主打美食聚落。（圖／麗晶精品提供）

▲樂軒和牛割烹的窯烤厚切牛排。

麗晶精品表示，隨著多家精品美食名店的加入，12／13至12／25推出 「繽紛聖誕購物週」，活動期間購物累計消費金額最高的3位貴賓，可受邀參加由伊恩．基第差主廚所精心規劃的「泰魂法菜‧廚藝美學午宴」，享用法式泰菜烹藝精髓的同時，也學習東西融合的擺盤美學，與主廚近距離交流，最多可邀請三位親友同行。

▲麗晶精品進駐多款美食，主打美食聚落。（圖／麗晶精品提供）

擁有泰國廚神美譽的伊恩．基第差主廚（左），與他重點栽培的大弟子馬傑薩達．克里亞彭（右）。

▲麗晶精品進駐多款美食，主打美食聚落。（圖／麗晶精品提供）

▲麗晶期間快閃店，英國百年茶品牌Wittard of Chelsea，包裝華美有型。

而購物回饋也祭出單日消費滿2萬元，可獲限量晶華常溫版牛肉麵禮盒；單日消費滿5萬元，可獲限量anne fontaine室內香氛；單日消費滿10萬元，可獲限量晶華酒店栢麗廳平日雙人午餐劵。

關鍵字：

麗晶精品, 晶華酒店, 椿, Tsubaki Salon, 北海道厚鬆餅, 鬆餅
fashion.net

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