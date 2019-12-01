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奧斯塔羅12星座一周運勢1202-1208　水瓶情感更緊密、牡羊錢財抓不住

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20191202-1208奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：巨蟹座事業運最旺！學／事業方面積極想突破現況，原因來自於對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面要更加注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐會是件好事。

TOP2：摩羯座愛情運最旺！一直以來的狀況讓你明白現況的不足，下周彼此將願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃與相處，奧斯提醒將會是相當良好的一周要好好把握喔！

TOP3：處女座金錢運最旺！正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握！

本周需注意星座

1.射手座事業運需要留意：對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調整自己，才能避免因此影響到工作喔！

2.獅子座愛情運需要留意：下周對於情感上的付出開始計較起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半。

3.雙子座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

牡羊座

開運顏色：銀色
幸運數字：12

整體運勢★★★
解析：不滿足的感覺將充斥在下周牡羊朋友的生活中，但這樣的不滿足並非外在的影響，主要是內心的想法，而這樣的狀況也導致下周推掉些好機會，讓自己脫離了成功的可能，所以奧斯提醒下周要多加注意上述狀況了。

愛情運勢★★★
解析：對於情感的不足在下周逐漸表現出來，或許會覺得對方始終做的不夠體貼或是包容你，但奧斯提醒下周的感覺將是雙向的，所以也要注意一下伴侶的狀況喔！

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面，下周要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌，會好一些。

金錢運勢★★
解析：正偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都相當容易錯過，不容易抓住錢財，多注意了。

金牛座

開運顏色：褐色
幸運數字： 65

整體運勢★★★★
解析：下周金牛朋友要好好把握，過去的辛苦付出與勞累都在下周逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告一段落，而這樣難得的安穩，可是你嚮往已久的，但奧斯要提醒，雖然下周會是個豐收安逸的一周，但也別停下努力的腳步，才能繼續向下一階段的目標前進喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於感情的努力與付出都在下周開始收穫，所以在感情中也顯得成熟許多，而發展的方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周，若有求婚打算的朋友下周也可以考慮看看。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面下周也顯得順利許多，若是過去對於工作有努力付出的朋友，下周有望開始獲得回報，雖然過去存在著辛苦與勞累，但隨著下周的回報也不再那麼在意囉！

金錢運勢★★★★★
解析：正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友下周有望開始獲得回報囉！

雙子座

開運顏色：紫色
幸運數字： 30

整體運勢★★★★
解析：奧斯提醒雙子朋友下周的自負將大上許多，與他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負。另外，下周亦有三分鐘熱度的狀況，要多注意囉！

愛情運勢★★★
解析：感情方面的爭執狀況開始存在，對於目前情感的心開始轉向外頭，或許是因為出現競爭者或其他對象讓心不安穩，因此奧斯建議下周多留意愛情世界中的自己，可別因為孤單而向外尋求慰藉喔！

事業（學業）運勢★★
解析：面對學／事業顯得太過自信或努力不足，導致自己目前在工作上努力的心停滯下來。另外，下周要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能。

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好。

巨蟹座

開運顏色：藍色
幸運數字： 07

整體運勢★★★★
解析：過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態，這也讓巨蟹朋友一直以來的緊繃終於可以稍稍喘息一下，話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要讓自己始終處於忙碌的狀態。

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處，將感到的些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐，下周將會是穩定前進的一周，要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面積極想突破現況，原因來自於對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面要更加注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐會是件好事。

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資囉！

獅子座

開運顏色：粉紅色
幸運數字： 10

整體運勢★★
解析：下周獅子朋友顯得小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是自己尚未準備好，所以無法正面的面對事情，讓自己的發展受到了許多限制，而這樣的狀況也影響下周你的錢財方面，有守財奴的狀況出現喔！

愛情運勢★★
解析：下周對於情感上的付出開始計較起來，將自己變成吝嗇付出情感的一方，這樣的狀況將導致爭吵出現，奧斯提醒下周多避免這樣的想法產生，以免影響了另一半。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面顯得綁手綁腳的，雖然有把自己的分內工作做好，但對於一些上司交代的事情就顯得提不起勁，將會錯失了許多表現自己的好機會。

金錢運勢★★★★
解析：偏財運勢優於正財運，下周理財觀念增強許多，懂得規劃對自己有利理財方式，讓自己有機會多進點錢財喔！

處女座

開運顏色：白色
幸運數字： 86

整體運勢★★★★
解析：下周處女的行動力提高許多，過往不想解決的事情，將在下周有解決的機會。另外，奧斯要提醒，雖然行動力的提升讓你在下周極積許多，但卻有三分鐘熱度與欠缺周詳計畫的狀況，所以下周在處理事情或是付諸行動前，記得要多想一下，才能避免結果不盡理想喔！

愛情運勢★★★★★
解析：雙方的感情在下周積極許多，對於感情也有極高的共識，所以要好好把握下周的時間喔！而單身的朋友下周要多留意一下，或許會有還不錯的桃花出現。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面，如果一直有煩惱的工作內容，下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力。另外，如果業務或自有公司類型的朋友，下周也有望進點新案子，使得工作上有突破喔！

金錢運勢★★★★★
解析：正財運運勢良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握！

天秤座

開運顏色：綠色
幸運數字： 77

整體運勢★★
解析：下周天秤朋友的信心與堅持下降許多，並且面臨事情的熱情也相對減少，所以奧斯提醒下周在面對事情的堅持度要高一點會比較好。

愛情運勢★★★
解析：下周雙方之間的共識降低許多，要多注意彼此在愛情中的步伐是否一致，一前一後的愛情並不是件好事喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：下周自信心不足的狀況在學／事業方面尤其明顯，因為如此導致自己與現在的環境產生了隔閡，讓自己腳步慢了許多，有進度落後的狀況出現，需要多加注意囉！

金錢運勢★★
解析：正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，奧斯建議金錢方面守成就好。

天蠍座

開運顏色：橄欖綠
幸運數字： 40

整體運勢★★★
解析：下周天蠍朋友對於現況開始呈現休息，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，有那麼點休息的念頭產生，使得整體狀況停擺，但不管這樣的狀況是如何，下周都將呈現沉澱、休息的狀態，因此奧斯建議下周要適時的放鬆自己喔！

愛情運勢★★★
解析：雙方情感在下周呈現停滯，原因來自雙方下周對於這樣的感情進入了沉思的狀況，並非分手，而是考量兩人未來的方向與目標，因此下周在感情上將呈現平淡的狀況。

事業（學業）運勢★★★
解析：下周在學／事業上，將會有打混摸魚的狀況產生，可能是手上工作在下周面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離了現實，所以給自己稍稍的喘息一下吧！

金錢運勢★★
解析：偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好喔！

射手座

開運顏色：黃色
幸運數字： 88

整體運勢★★
解析：下周射手座朋友會感到些許的寂寞，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨無法突破，卻也不願示弱尋求幫助，奧斯會建議下周要收起那些微的驕傲，適時接受外援，情況會改善許多。

愛情運勢★★
解析：突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感要學習放下，如果始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己倍感壓力而已。

事業（學業）運勢★★
解析：對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調整自己，才能避免因此影響到工作喔！

金錢運勢★★
解析：財運不佳，有花錢消災的暗示存在需多加注意。

摩羯座

開運顏色：橘色
幸運數字： 06

整體運勢★★★★★
解析：下周摩羯朋友的企圖心增加不少，對於目前的現況也開始感到不滿足，將會積極的自我成長，因此下周會是行動力相當高的一周，奧斯建議要好好把握下禮拜喔！

愛情運勢★★★★
解析：一直以來的狀況讓你明白現況的不足，下周彼此將願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃與相處，奧斯提醒將會是相當良好的一周要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：下周學／事業的成功率提高許多，但對於目前的成果早已是預料中之事，不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作中。另外，下周將有新的機會到來，奧斯提醒要好好把握。

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息。

水瓶座

開運顏色：天空藍
幸運數字： 60

整體運勢★★★
解析：下周水瓶朋友顯得消極許多，面對長久以來熟悉的事物或是工作，較提不起勁，有一部分原因是下周意會到自己的不足，正開始思考方式增進自己的實力，另一部分則是因為下周注意力被其他事物吸引，面對事情不再那麼的專注，奧斯提醒下周要注意事情的輕重緩急，別花太多心思在一些不重要的事情上，而耽誤了該做的事喔！

愛情運勢★★★★
解析：下周情感中的相處顯得溫和許多，對另一半的付出更加的無怨無悔，讓另一半在下周感到窩心許多，也變得更加親密。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業運勢方面，下周更加努力在目前的工作上，而這樣努力的態度也吸引到不少的正面評價喔！

金錢運勢★★★★
解析：偏財運良好，自己接案子的朋友，可以多和朋友接觸，也許會意外獲得還不錯的金錢入帳喔！

雙魚座

開運顏色：灰色
幸運數字： 33

整體運勢★★★
解析：雙魚座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況不在如此強烈，因此在面對事情時，會較被動些，奧斯建議下周面對人、事、物要在主動些，不然下周的被動將影響許多後續狀況。

愛情運勢★★
解析：下周對於情感產生了逃避的想法，面對事情的積極度也降低許多，連帶影響愛情時的狀況。另外，過往的回憶也將在下周浮現，讓你感到苦惱，需多留意。

事業（學業）運勢★★
解析：下周學／事業工作顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，導致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。

金錢運勢★★
解析：正偏財運較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議作增資動作唷！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
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