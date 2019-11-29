韓妞IG狂曬4大保養好物！文青風護手霜、國民卸妝霜人人都愛用

▲韓妞們愛用保養品從IG曬照就可略知一二，有持續熱賣的經典商品，也有近期備受關注的質感小眾品牌。（圖／翻攝IG@munitogo、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導

韓國女生不只重視化妝，保養更是有一套，幾乎人人都有細緻透亮的好肌膚，能獲得她們好評熱推的產品絕對都是萬中選一、效果很可以的實用好物！到底韓妞們私藏的愛用保養品有哪些？從韓妞們IG曬照就能略知一二，像是以下4款高人氣品項，有熱賣好一陣子的經典商品，也有近期掀起熱潮的新興品牌。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Banila Co. ZERO零感肌瞬卸凝霜 經典款（限定大容量），180ml，原價990元，特價688元。點我購買。

ZERO卸妝霜是Banila Co.最經典的明星商品，不僅拿下知名美妝節目《Get it Beauty》盲測第一名，就連Running Man女神宋智孝和少女時代太妍等眾多女星都是其愛用者，人氣高到根本可說是韓國人的「國民卸妝品」了！





其猶如雪酪般的獨特質地，接觸肌膚體溫時會轉化為油狀，就連防水睫毛膏都能輕鬆卸除，而且使用溫水清洗就能立即乳化、不堵塞毛孔，且內含85%保濕精華，讓卸妝、洗臉和保濕一次完成，洗後不乾澀緊繃，加上舒適的使用感，難怪被韓妞票選為最愛的洗卸產品第一名。

▼▼點圖超划算▼▼

▲innifree 超級火山泥毛孔潔淨面膜，100ml，原價500元，特價385元。點我購賣。



innisfree火山泥面膜也是人氣超高的韓系護膚品代表之一，與綠茶籽保濕精華可說是innisfree的兩大經典明星商品。運用濟州島火山泥，擁有毛孔收斂、調節皮脂分泌、去除老廢角質、吸附粉塵、改善黑頭粉刺、深層清潔、清涼降溫、改善膚質、提亮膚色、增加毛孔彈力等10大功效，是可一次解決各種毛孔問題的全方位毛孔調理面膜，加上平易近人的親民價格，不僅韓妞愛用，在Dcrad、Ptt美妝版上也擁有超多好評。

▼▼點圖超划算▼▼

▲AHC 玻尿酸植萃保濕機能水，100ml x 2入，原價1,500元，特價895元。點我購買。



玻尿酸植萃保濕機能水就是傳說中到韓國必買的AHC「神仙水」，因為一用就有感，但定價卻很親民，是韓國女生心目中的高CP值護膚品，在網上人氣超高，被稱為「平價版青春露」，富含玻尿酸精華與超過10種複合植物精萃，可迅速為肌膚補水，維持彈性活力，濕敷後肌膚的水嫩透亮光澤更是被推爆。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Abib 絲滑香氛護手霜，50ml，原價410元，特價365元。點我購買。（圖／翻攝IG@abib.official、品牌官網）



Abib或許對於許多人來說有點眼生，但若是平常有在follow韓妞IG的人，應該多少都看過這個有點文青感的小眾品牌。主打天然、純淨成分的Abib，所有產品都堅持無添加、無化學物質，連敏感肌、孕婦都可以使用，加上簡約時髦的外型設計，擄獲不少韓國女生的心，像是香氛護手霜、乳液、護唇膏、精華液等都是韓妞私藏的人氣商品。