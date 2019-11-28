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風.LUXURY／沛納海探索新物料　船帆當面盤、回收寶特瓶製錶帶

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 ▲沛納海新錶來襲，亮點是LUMINOR LUNA ROSSA系列。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）在物料上不斷探索，運用在錶款設計上創造話題，近日抵台亮相的LUMINOR LUNA ROSSA 3款新錶，是為今年起贊助第36屆美洲盃帆船賽紀錄挑戰者Luna Rossa船隊打造的錶款，面盤即採用船隊的船帆材料，呈現獨特的灰黑光澤感。

▲▼ Panerai沛納海 。（圖／公關照）

▲LUMINOR LUNA ROSSA GMT 44毫米腕錶，343,000元。（圖／品牌提供，以下同）

與海洋有深刻連結的沛納海，今年起與精品品牌Prada、輪胎品牌Pirelli倍耐力同為家鄉義大利帆船隊伍Luna Rossa的贊助商，並擔任官方時計。沛納海特別推出LUMINOR LUNA ROSSA GMT 44毫米腕錶、44毫米飛返計時碼錶，以及倒數計時帆船比賽開賽時間的47毫米REGATTA腕錶，共通特色是面盤都採用船帆的碳纖維複合物料製成，指針等細節處以船隊代表的紅色點綴，而錶背則鐫刻船隊圖案與美洲盃字樣。

▲▼ Panerai沛納海 。（圖／公關照）

▲LUMINOR LUNA ROSSA REGATTA 47毫米倒數計時腕錶，741,000元。

▲▼ Panerai沛納海 。（圖／公關照）

▲LUMINOR LUNA ROSSA CHRONO FLYBACK 44毫米飛返計時碼錶，550,000元。

另一首度採用的物料為鈦金屬回收再製的Eco-Titanium環保鈦金屬，用來打造全新SUBMERSIBLE專業潛水腕錶Mike Horn版，呼應與品牌合作逾15年的探險家Mike Horn對大自然議題的重視，此錶款的錶帶則來自回收PET樹脂製造而成，約是3罐寶特瓶製成一條錶帶，輕盈且耐用；而沛納海鐵粉肯定發現，這是SUBMERSIBLE系列怎麼是三明治錶盤？沒錯，此錶開先例囉！

▲▼ Panerai沛納海 。（圖／公關照）▲▼ Panerai沛納海 。（圖／公關照）

▲SUBMERSIBLE MIKE HORN EDITION 47毫米3日動力儲存環保鈦金屬潛水錶，錶背鐫刻探險家MIKE HORN簽名與海洋生物圖案，627,000元。

關鍵字：

Panerai, 沛納海
fashion.net

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