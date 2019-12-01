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G-SHOCK豹紋錶不只時髦而已　喚起保育意識

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▲▼ CASIO,Tiffany 。（圖／公關照）

▲CASIO攜手野生動物保護組織WILDLIFE PROMISING推出聯名錶款。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

秋冬時尚少不了動物紋，G-SHOCK與BABY-G近日推出豹紋錶，但不只是追流行而已，而是品牌與非營利組織WILDLIFE PROMISING合作，以西非「野生花豹」為主題打造的錶款，希望藉由3款亮眼設計，喚起大眾對花豹保育的重視。

▲▼ CASIO,Tiffany 。（圖／公關照）

▲錶帶裝飾滿版豹紋的GWG-1000WLP-1A腕錶，22,000元。

WILDLIFE PROMISING組織在肯亞進行保育生物學研究，野生花豹是關心的議題之一，CASIO與其攜手推出3款聯名錶，背蓋刻印「Love The Sea And The Earth 2019」人類與動物四海一家的圖樣，當中隸屬MASTER OF G具備防泥、防塵功能MUDMASTER系列的GWG-1000WLP腕錶，錶帶全是滿版花紋圖案，讓此系列向來予人粗獷的印象大翻轉，相當時髦。

▲▼ CASIO,Tiffany 。（圖／公關照）▲▼ CASIO,Tiffany 。（圖／公關照）

▲以對錶形式亮相的GST-S310WLP-1A9腕錶（左）10,000元，MSG-S200WLP-5A腕錶6,500元。

GST-S310WLP與MSG-S200WLP則以對錶之姿亮相，錶圈點綴著豹紋、面盤亦有豹紋圖騰，搭配金色離子IP的不鏽鋼錶殼與咖啡色調錶帶，不像滿版豹紋設計高調，但仍存在感十足。

▲▼ CASIO,Tiffany 。（圖／公關照）

▲TIFFANY推出Save the Wild吊墜，獲利用於支持拯救大象基金會等野生動物保育團體。（圖／品牌提供、翻攝TIFFANY IG，以下同）

時尚圈關注環保、保育與永續發展議題絕非一兩日，Tiffany & Co.便是從自身做起，2017年起推出Save the Wild系列大象、獅子與犀牛吊墜，將全數獲利用於支持拯救大象基金會等野生動物保育團體。

關鍵字：

CASIO, BABY-G, G-SHOCK, Tiffany
fashion.net

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