G-SHOCK豹紋錶不只時髦而已　喚起保育意識

▲CASIO攜手野生動物保護組織WILDLIFE PROMISING推出聯名錶款。(圖/CASIO提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

秋冬時尚少不了動物紋,G-SHOCK與BABY-G近日推出豹紋錶,但不只是追流行而已,而是品牌與非營利組織WILDLIFE PROMISING合作,以西非「野生花豹」為主題打造的錶款,希望藉由3款亮眼設計,喚起大眾對花豹保育的重視。

▲錶帶裝飾滿版豹紋的GWG-1000WLP-1A腕錶,22,000元。

WILDLIFE PROMISING組織在肯亞進行保育生物學研究,野生花豹是關心的議題之一,CASIO與其攜手推出3款聯名錶,背蓋刻印「Love The Sea And The Earth 2019」人類與動物四海一家的圖樣,當中隸屬MASTER OF G具備防泥、防塵功能MUDMASTER系列的GWG-1000WLP腕錶,錶帶全是滿版花紋圖案,讓此系列向來予人粗獷的印象大翻轉,相當時髦。

▲以對錶形式亮相的GST-S310WLP-1A9腕錶(左)10,000元,MSG-S200WLP-5A腕錶6,500元。

GST-S310WLP與MSG-S200WLP則以對錶之姿亮相,錶圈點綴著豹紋、面盤亦有豹紋圖騰,搭配金色離子IP的不鏽鋼錶殼與咖啡色調錶帶,不像滿版豹紋設計高調,但仍存在感十足。

▲TIFFANY推出Save the Wild吊墜,獲利用於支持拯救大象基金會等野生動物保育團體。(圖/品牌提供、翻攝TIFFANY IG,以下同)

時尚圈關注環保、保育與永續發展議題絕非一兩日,Tiffany & Co.便是從自身做起,2017年起推出Save the Wild系列大象、獅子與犀牛吊墜,將全數獲利用於支持拯救大象基金會等野生動物保育團體。