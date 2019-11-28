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1小時完售眼影盤、絕美「肉桂奶茶」頰彩　SUQQU英國聖誕限定必搶這2樣！

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▲SUQQU英國聖誕限定　這盤1小時完售。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU英國聖誕限定彩妝系列中被讚超實用的8色眼彩盤，英國開賣1小時內就完售。（圖／記者張毓容攝）
記者張毓容／台北報導

日本質感系美妝品牌SUQQU真的超狂，繼推出2019日規版聖誕限定彩妝組後，英國聖誕限定系列也來了，而且除了英國當地，全球只有台灣是唯二販售。今年英國限定系列延續日本聖誕組的靈感「燭火」，打造暖調色系，配色更實用、更適合亞洲人，其中一款超夯的「肉桂紅酒色」8色眼影盤，英國開賣一個小時內就完售，現在只剩台灣買得到，絕對是首要鎖定目標！令懷還有「艾莎女王御用眼影盤」和絕美「肉桂奶茶」漸層頰彩也都擁有高人氣，全系列將於12/3上市，勢必又將掀起一波瘋搶熱潮。

▲SUQQU英國聖誕限定　這盤1小時完售。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU英國聖誕限定　這盤1小時完售。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU 晶采立體8色眼彩盤，#102，NT$3,400。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

2019英國聖誕限定系列中一定要鎖定的就是這盤開賣1小時內就全數完售的8色眼彩盤！有別於以往英國限定的鮮豔色澤，今年以蠟燭紅的基調色彩匯集了超實用的紅色、粉色和展現陰影色調的棕色系，打造出充滿溫暖感的「肉桂紅酒」配色，搭配霧光、珠光和爍光等多種質地，可以變化出超多種妝容，而且每一色都很實用，不論想要浮誇的派對妝或親和的日常妝都能完美呈現。

而且因為英國已賣到斷貨，現在全球只剩台灣買得到，據品牌公關表示，還沒開賣就已經有不少粉絲、VIP衝著這盤來詢問了，喜歡的人一定要準時去搶！

▲SUQQU英國聖誕限定　這盤1小時完售。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU英國聖誕限定　這盤1小時完售。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU 晶采立體眼彩盤，#127深飾，NT$2,600。（圖／翻攝FB@Frozen、記者張毓容攝）

這次除了掀起超狂熱賣炫風的8色眼彩盤備受矚目，還有一盤被譽為「《冰雪奇緣》艾莎（Elsa）女王御用」的4色眼彩盤也引發熱議！靈感來自蠟燭由赤紅轉變成冷色調的瞬間變化，以桃粉色、冰紫色、香檳金和星空深藍組合而成的4色彩盤，根本完美複製艾莎女王的妝容配色。

▲SUQQU英國聖誕限定　這盤1小時完售。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU英國聖誕限定　這盤1小時完售。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU 晶采淨妍頰彩，#117輝添，NT$2,100。（圖／記者張毓容攝）

漸層色頰彩也是備受喜愛的SUQQU明星商品之一，以混入棕色調的暖紅色搭配含有珠光打亮的香檳金，猶如一杯暖呼呼的肉桂奶茶，可以為雙頰帶來亮麗的華美與立體感效果。

▲SUQQU英國聖誕限定　這盤1小時完售。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU英國聖誕限定　這盤1小時完售。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU 晶采絲柔光唇膏，3.8g，NT$1,500。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

晶采絲柔光唇膏是SUQQU首次推出子彈造型的唇膏，色澤有別於一貫的透亮水感，飽和度更高，還有非常細緻的微微金屬光感，共推出2色，#101影橙是有如胡蘿蔔般，帶有稍微暗色調的橙橘色；而#102紅絹則是華美的Ruby rose-紅寶石玫瑰色。

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關鍵字：

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