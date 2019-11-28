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范冰冰扮蛇魔女登俄羅斯雜誌封面　女王氣勢被網友轟「還想復出」？

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▲▼ 范冰冰登俄羅斯雜誌封面 。（圖／翻攝范冰冰IG）

▲范冰冰成為第一位登上俄羅斯版《L‘OFFICIEL》的大陸女星。（圖／翻攝bingbing_fan IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

大陸女星范冰冰捲入逃稅案，重創演藝事業，在繳出天價罰金近40億元台幣後，她低調從做慈善，盼能迎來解禁的一天。近日她成為俄羅斯版時尚雜誌《L‘OFFICIEL》12月號封面主角，是她今年第3度登上海外主流雜誌封面，看來離復出之路不遠了。

▲▼ 范冰冰登俄羅斯雜誌封面 。（圖／翻攝范冰冰IG）

▲范冰冰今年第3度登上國際時尚雜誌封面。

力拼復出的范冰冰從海外工作出發，今年繼韓版《GRAZIA》雙封面、馬來西亞《Marie Claire》之後，拿到第3本主流雜誌封面女主角機會，成為第一位登上俄羅斯版《L‘OFFICIEL》的大陸女星，她以蛇魔女美杜莎造型的麻花辮髮型入鏡，身穿濃豔的色調服裝、頭戴誇張的頭飾，完全展露女王氣勢。

▲▼ 范冰冰登俄羅斯雜誌封面 。（圖／翻攝范冰冰IG）

▲▼ 范冰冰登俄羅斯雜誌封面 。（圖／翻攝范冰冰IG）

▲這類濃豔色調服裝與誇張妝容只有范冰冰能駕馭。

少數網友稱讚這身大膽造型，只有范冰冰能撐起氣勢，但絕大多數大陸網友不埋單，狂轟她逃稅怎還想復出演藝圈：不過顯然她的外國友人力挺到底，與他合演好萊塢諜報電影《355》的金球影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）送暖，盛讚「你好美」。

▲▼ 范冰冰 。（圖／翻攝范冰冰IG）

▲金球影后潔西卡雀絲坦在IG留言讚范冰冰很美。

關鍵字：

范冰冰
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