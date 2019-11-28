【京華城熄燈】日湧50萬人到落寞收攤　4項紀錄仍無人能破

▲京華城在11／30即將關閉賣場，走向最後一個營業日，2002年世足賽將京華城直徑58公尺的球體，包裝成足球造型行銷全球。（圖／京華城提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

京華城在今年9月正式底定最後營業日為11／30，今（11／28）預計在下午5時舉辦熄燈記者會，回顧剛開幕時一天人潮達到50萬人次，經過18年後暗淡落幕，近期許多民眾也紛紛抽空前來打卡、拍照留念，留下最後記念，民眾林先生表示：「這裡是台北少數空間大、沒壓迫感的賣場，要關了真的好可惜。」

京華城前身為唐榮鐵工廠，佔地近5000坪，威京集團主席沈慶京大手筆斥資，以「雙龍抱珠」為建築概念，打造京華城特殊的球體建築，可惜當時沒有大型購物中心的專業規劃，建築雖然獨特，人流卻無法有效移動，反成一大敗筆，苦撐數年，這顆明珠終於要鬆手了。

▲京華城原址前身的唐榮鐵工廠。

▲1998年3月8日京華城動土典禮。

▲2000年6月2日京華城上樑典禮。

2001年11月剛開幕時，京華城打出「亞洲最大購物中心」而成為話題，人山人海的景象滿滿可見，到處都是萬頭鑽動，最高1天來館人次可破50萬，相信許多6、7年級生都印象深刻，當時信義區仍未發展，為與東區商圈串聯，還出動接駁車不停往返，每台車上都是滿滿人潮，絡繹不絕湧進京華城賣場。

▲當時京華城接駁車使用的大巴士，在週末都載滿人潮。

▲京華城在賣場內舉辦高空彈跳，真是前無古人後無來者。

京華城也創下國內賣場多項首例，像是24小時營業、室內高空彈跳，還在室內舉辦不少賽事，也在地下挑高空間轉播國際賽吸引民眾到場加油歡呼，陣容之大，目前還未有其他賣場能企及，還開出了PASOUL、MUSE、Pacha等知名夜店，2005年周年慶更首創「現金回饋」，當年送出的回饋現金就超過千萬元，一開店就有民眾直衝頂樓換獎品。

▲2004年奧運棒球賽事轉播，人潮爆滿。

而近年來京華城因人數下滑，加上威京集團計畫脫手或改建，導致招商態勢無法積極發展，進駐BabyBoss體驗城、騎士堡與湯姆熊等兒童主題樂園，漸漸轉型吸引不少親子客，週末假日時也常看到許多孩童在寬廣的樓板空間跑進跑出，家長張小姐表示：「京華城停車方便，又有很多設施可以遛小孩，也不怕風吹雨打，其實對家長們很不錯。」

▲2005年周慶首度回饋現金，請來名模陳思璇助陣。

近期京華城因即將歇業，打出「一件不留大出清」，加上來回味的人潮增多，雖然許多館內商家已經撤出，也還有「新櫃」短期進駐歇業特賣，京華城公關表示，業績比去年同期成長50%，目前約有200個商家，將繼續陪京華城迎入最後一個營業日。