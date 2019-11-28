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《哈利波特》首次聯名PANDORA！金探子變迷你吊飾、精靈多比也現身

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▲哈利波特PANDORA 。（圖／品牌提供）

▲丹麥輕珠寶品牌PANDORA首次找來哈利波特聯名，今（28日）開賣粉絲們搶起來 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

經典魔法電影《哈利波特》連載至今已有20年歷史，風靡全球無數粉絲，現在好消息來了，丹麥輕珠寶品牌PANDORA終於找上華納兄弟消費品部 (Warner Bros. Consumer Products) 合作，首次推出哈利波特系列飾品搶錢啦！

丹麥輕珠寶品牌PANDORA此次首度以《哈利波特》為創作靈感，全系列12件珠寶，將每位角色鮮明的主角都注入飾品中，哈利波特、妙麗格蘭傑、榮恩衛斯理及家庭小精靈多比以925銀打造，串飾設計上，哈利波特戴著代表性的圓形眼鏡，額頭上刻有閃電疤痕，並手拿魔杖、圍上葛來分多學院的標誌圍巾。

▲哈利波特PANDORA 。（圖／品牌提供）

▲哈利波特PANDORA 。（圖／品牌提供）

▲哈利波特 。（圖／品牌提供）

▲哈利波特PANDORA 。（圖／品牌提供）

▲哈利波特、妙麗、榮恩、多比925銀琺瑯串飾 NT$2,080 。（圖／品牌提供）

而女主角妙麗擁有一頭澎澎長捲髮，身穿霍格華茲學院制服，展現聰明伶俐的一面；榮恩則穿著他的聖誕節禮物－母親為他親手織的針織毛衣，毛衣上有著標誌性的「R」；最後一位則是天生極度忠誠的家庭小精靈多比，他的招牌特色是大大的耳朵與身上的舊布，而他背在身後的手則拿著象徵自由的襪子，簡直是縮小版真實還原電影細節，讓影迷們無限回味。

▲哈利波特PANDORA 。（圖／品牌提供）

▲哈利波特PANDORA 。（圖／品牌提供）

▲哈利波特PANDORA 。（圖／品牌提供）

▲哈利波特PANDORA 。（圖／品牌提供）

▲（依序）霍格華茲四大學院吊飾 NT$2,080；18K金金探子吊飾 NT$3,280；金探子925銀手環 NT$3,680 。（圖／品牌提供）

同時四大學院以及金探子也不缺席此次盛會，以上層圓形吊牌刻有各學院的代表性動物，與下層吊牌則分別以三組英文單字描述該學院的特性與重要精神，邊緣飾以鋸齒花紋，象徵著霍格華茲城堡的城牆造型。手環釦頭也與金探子設計結合，刻著電影中的經典台詞「I Open at the Close， 我在結束時開啟。」，內部蘊藏著重生石的金探子，象徵著新生與全新的開始。

▲哈利波特 。（圖／品牌提供）

▲一次購入四件哈利波特系列珠寶即可獲得獨家禮盒 。（圖／品牌提供）

如果這些還不夠看，品牌更推出了「哈利波特限量典藏版禮盒」，以神秘的黑色簡約外盒，搭配金黃色閃電訴說哈利波特的魔法故事，加以雙方聯名標誌點綴，28日全台開賣，必須手刀搶一波！

▲安心亞。（圖／品牌提供）

▲施華洛世奇NICE系列項錬NT$14,900 。（圖／品牌提供）

此時，施華洛世奇推出NICE和NAUGHTY系列以羽毛設計延伸出的兩大個性，NICE 系列展現女人的優雅與清純，而NAUGHTY系列配以時髦搶眼的密鑲黑色水晶設計，宛如天使與魔鬼呈現強烈對比。

點入看安心亞示範NICE系列飾品

►安心亞開深V扮演最辣禮物　感情停擺吐露聖誕節「唯一心願」

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關鍵字：

PANDORA, 哈利波特, 聯名, 妙麗, 榮恩, 霍格華茲, 學院
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