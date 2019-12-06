卡地亞暖心聖誕禮　經典之作見證美好時分

▲女星寇特妮‧伊頓配戴Panthère de Cartier迷你款腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

聖誕節將至，為另一半準備暖心禮物，從經典設計著手，才能送進心坎兒裡。卡地亞（Cartier）為女性備妥Panthère de Cartier美洲豹腕錶、Ballon Bleu de Cartier鑽錶，男性則有可輕鬆更換錶帶的Santos de Cartier精鋼腕錶可供選擇；珠寶具深刻意義的LOVE手環、時尚的Juste un Clou手環，均是情人可成雙配戴的設計，乘載兩人誓言，讚詠愛的溫暖時分。

▲Panthère de Cartier美洲豹精鋼腕錶迷你款，111,000元。

▲Ballon Bleu de Cartier玫瑰金鑽石腕錶575,000元。

為另一半挑一只能每日配搭的優雅錶款，分分秒秒都能戴著你的心意，卡地亞Panthère de Cartier美洲豹精鋼腕錶正具此特色，時髦、大膽的設計，搭配服貼柔軟的錶鍊，讓人愛不釋手；而圓潤的Ballon Bleu de Cartier玫瑰金鑽石腕錶，流露貴氣高雅風範，獻給喜愛華麗設計的女性。

▲Santos de Cartier藍面精鋼腕錶，附小牛皮錶帶可供替換，211,000元。

為男士準備聖誕禮，一只錶能自由轉換2種風格，再適合也不過！卡地亞Santos de Cartier精鋼腕錶的錶鍊配備「SmartLink」可調校式系統，錶帶則有「QuickSwitch」互換式系統，可輕鬆更換品牌所附的小牛皮錶帶，讓男士在正式場合或休閒時光都好搭配；Santos同時是世上首款配戴在手腕上的鐘錶，錶框以招牌螺釘裝飾，是經典中的經典。

▲LOVE系列玫瑰金鑽石項鍊（右）68,500元，LOVE系列玫瑰金手環窄版款125,000元起。

誕生於1970年代的LOVE系列珠寶，也以螺絲設計著稱，特別是手環獲得無數名人青睞，與釘子造型的Juste un Clou系列手環均跨越性別界線，讓男、女都能從豐富款式中，尋得心儀的設計，情人同戴成雙的手環，見證每一刻的美好。

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▲男士戴Juste un Clou手環俐落有型。

▲Juste un Clou白K金鑲鑽手環，約224,000元起。