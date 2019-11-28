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南韓女星奇恩世賞MK最愛「花時尚」　6點後不吃東西維持仙女體態

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▲奇恩世婚後淡出演藝圈，漸漸轉型為時尚部落客。

記者張妤瑄／綜合報導

南韓女星奇恩世昨（11／27）受邀出席MICHAEL KORS（MK）位於新加坡發表的2020春夏預覽，搶先瞧瞧明年春夏流行資訊，她穿著早春花卉花卉洋裝現身，小露香肩的設計不經意流露女人味；公主頭髮型剛好將她搭配的金色鍊條耳環露出，加持強大時尚氣場。

▲MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／記者張妤瑄攝）

▲奇恩世穿早春印花洋裝小露香肩，搭配花朵包，女神仙氣滿點。

36歲的奇恩世婚後轉型為時尚部落客，2007年憑藉電影《好傢伙，壞傢伙，怪傢伙》出道，外型甜美的她近年作品不多，近期給人印象深刻戲劇作品是在《紳士的品格》中客串張東健約會對象。

▲▼ 。（圖／翻攝kieunse IG）

▲▼ 。（圖／翻攝kieunse IG）

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▲奇恩世外型甜美，婚後轉型成時尚女星，是許多韓妞都有Follow的時尚ICON。

奇恩世的甜美仙氣，讓她IG有超過50萬名粉絲追蹤，昨現身MK預覽現場，也很仔細欣賞下一季新品，並在訪問中推薦女孩們春夏絕對不能忽略的就是「Flower Fashion」，印花圖騰、蕾絲鏤空雕花，都是下一季必備單品，她的花卉洋裝與花卉包，就搶先做出最好示範。

▲MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／記者張妤瑄攝）

▲MICHAEL KORS（MK）2020春夏以40年代的美國為靈感，人人追尋美國夢的理想，在這系列復古浪漫元素中體現，花卉元素也是重點之一。

奇恩世的凍齡美貌也常常被注意，36歲的她外表如同25歲妹子，要如何維持極佳狀態，也是粉絲常常好奇的重點，她表示：「我晚上6點後就不吃東西，而且常常運動，運動是最棒的！」飲食上的注意與運動雙管齊下，難怪她可以持續維持少女體態。

▲▼ 。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲奇恩世凍齡美貌在南韓很有名，36歲的她外表根本25歲。（圖／品牌提供）

對於女孩們另一個常常會好奇的重點，該如何拍出纖瘦顯腿長的體態，除了掌鏡的人要將相機拿低一點取出完美角度之外，她也提供一些私藏小方法：「我都選穿中或高腰的長褲，搭配高跟鞋，看起來腿就會很長，或是穿著洋裝的時候，一定要愛用腰帶，抓出腰身顯瘦。」

▲MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／記者張妤瑄攝）

▲奇恩世維持體態的秘訣是晚上6點以後不進食，且平常花很多時間運動健身。

關鍵字：

MICHAEL KORS, MK, 奇恩世, kieunse, 時尚穿搭, SS20, 2020春夏, 女裝
fashion.net

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