日藥本舖2019年度熱賣Top 10出爐　前6名全被高CP值保養品包了

▲2019即將進入尾聲，日藥本舖統計出今年最熱賣10大排行榜，除了美容護膚品還有洗衣清潔、舒壓小物也入榜。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、@cosmepop、品牌提供）

記者張毓容／台北報導

藥妝店的商品琳琅滿目，每次踏入總能找到你要的，但同時，能在這百百種商品中熱賣到排上排行榜的，絕對是人氣、口碑兼具的好評指標！而2019即將進入尾聲，日系藥妝「日藥本舖」就統計出了今年度一整年裡最熱賣10大排行榜，前6名都被美容護膚品全包了，此外更有洗衣清潔品、舒壓小物也擠進排行中，想要年終前補貨的，跟著買就沒錯！



Top 5：石澤研究所-毛穴撫子日本米精華保濕面膜10入



石澤研究所保濕面膜添加了100%日本國產大米萃取成分，使用起來天然無負擔，為肌膚注入飽滿水分有效令乾燥肌膚、毛孔、紋理均得以調整，令肌膚如白米般飽滿充滿彈性，更是日藥本舖年度最熱賣面膜第一名。



Top 4：洗顏專科超微米潔顏乳 新升級（120g）



洗顏專科一直都是開架清潔品的人氣王，全系列加入了最新的保濕導入技術，濃密蠶絲蛋白泡泡包覆肌膚，讓泡泡更細緻、更有彈性，保濕力提升後，洗完臉不會覺得緊繃乾澀，讓你擁有光滑保濕素顏肌。

Top 3：Pharmaact無添加潔顏乳（130g）



小資族最愛的高CP值洗面乳，泡沫綿密、濃稠、有彈性，溫和潔淨肌膚無負擔，洗完臉後不乾繃。



Top 2：DHC橄欖油護唇膏（1.5g）



護唇膏界千年不敗款，以高滲透性的橄欖精華油為基底，再添加高濃度的乳木果油、蘆薈精華與維他命E等成分，能夠深層滋潤唇部，在唇部形成薄紗般的保護膜，防止唇部乾裂，讓雙唇更加水嫩亮麗。

Top 1：Pelican馬油潤澤美膚皂（80g）



Pelican手工皂第六年蟬聯銷售排行榜冠軍，一年銷售量疊起來的高度超過1.5座富士山！馬油跟人體是相近的油脂，可以無負擔的進行保養，調節皮膚生理機能，維持皮膚健康，且Pelican手工皂含有豐富自然營養素，泡沫綿密、濃稠、有彈性，溫和不刺激的親膚質地，邊洗臉同時能立即保濕，洗後也不乾澀緊繃，適用於所有膚質。



而熱銷排行第6名到第10名依序為：KOSE雪肌粹洗面乳（120g）、日本花王新蒸氣感舒緩眼罩（薰衣草香）、P&G Ariel新超強潔淨3D洗衣膠球（18個）、天然馬油保濕潤膚乳霜（200g）、全日營養膠原蛋白（7g X 30包）。

因應年末節慶氣氛，日藥本舖也特別推出「年度熱銷商品挑戰最低價」，包含年度熱賣Top 10商品在內，超過百項明星商品都推出超低特惠價，並有「耶誕購物金」、「會員獨享」等活動。

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