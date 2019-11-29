Gucci雙色鞋、全黑雲朵包今天開搶！川久保玲DSM慶15周年，聯名款大牌雲集

編輯／Emily 圖／翻攝自london.doverstreetmarket.com

DOVER STREET MARKET（DSM）是COMME des GARÇONS設計師川久保玲（Rei Kawakubo）與丈夫Adrian Joffe在倫敦開設的知名選品店，而如今DOVER STREET MARKET LONDON已經開設15周年了！為了慶祝，特別邀請了多達快50個品牌，推出以黑白單色為主的聯名商品，要在黑色星期五（11/29）開賣！

DOVER STREET MARKET LONDON店內除了販售川久保玲的COMME des GARÇONS 系列，也嚴選了許多當紅品牌、設計師的商品。為了歡慶15週年，以「MONOCHROMARKET」為主題，邀請了眾多知名品牌，將象徵過去、現在與未來的設計，用黑白單色風格重新詮釋。一起共襄盛舉的品牌包括名牌Gucci、Burberry，運動品牌Nike、Vans、Reebok……等等。

Gucci推出了合作鞋款和包包，黑白球鞋加上他們經典的紅綠條紋設計，中間印上了金色DSM字樣。包包則是全黑設計，中間一樣加上招牌紅綠條紋，再印上COMME des GARÇONS品牌名，簡單經典的款式很值得收藏。

Burberry推出了黑白兩色風衣，就連內裡的經典格紋也變成黑白的，風衣外面有DSM相關的英文字設計，讓風衣變得新潮時尚。

一直很夯的BOTTEGA VENETA雲朵包，也推出全黑版本。還掛上DSM小掛牌，原本可愛的包包增添了潮流感。

Nike推出了多個品項，從T恤、風衣外套到球鞋都有。其中「黑絲綢」CLOT x Air Jordan 1 Mid「Fearless」在DSM London還有一個專屬限定款，這版本之前一直沒有洩漏，只提供當地抽籤，在這裡獨家販售。

Vans、Reebok也都推出限定聯名鞋款，Vans球鞋招牌的黑色格子，中間穿插了DSM的小房子logo。Reebok與韓國品牌KANGHYUK合作的SRS Sole Fury鞋款，也推出了全黑的版本，破碎拼布設計變得更酷炫有型。

其他還有The north face、Stüssy、Bape、KAWS……等眾多潮牌，都推出黑白元素的聯名合作款。這裡只精選了這些做介紹，全部的商品可以去官網查看。11月29日黑色星期五會正式販售。

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Fragment Design X CLOT X Nike Air Force 1三方聯名鞋款，並不只有DSM限定的版本，另一款同樣預計在黑色星期五開賣。這雙鞋外層有黑絲綢面料，剝落後底下是紅色的鞋面，還可以在鞋頭看到Fragment Design的閃電標誌。想要的話，11月29日全球的Juice門市會獨家販售。

在 Instagram 查看這則貼文 Edison Chen（@edcee3000）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 22 日 上午 10:44 張貼



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