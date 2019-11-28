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【京華城熄燈】BabyBoss另起爐灶？　業者：2家賣場評估中

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▲京華城,babyboss,lalaport。（圖／翻攝babyboss官方粉絲團、品牌提供）

▲京華城的BabyBoss是鎮店之寶。（圖／翻攝babyboss官方粉絲團、品牌提供、記者林明瑋攝，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

「BabyBoss職業體驗任意城」在9／11於官方粉絲團宣布，將營業至11月底結束營業，為市場投下震撼彈，當時所屬賣場京華城還未開標，但隨著標售案底定，無獨有偶的與BabyBoss「同進退」，最後營業日都是11／30，因市面上還沒有類似BabyBoss的兒童體驗品牌出現，但該公司遲未宣布下個地點，近期接受訪問時表示，確實有2家賣場正在評估。

京華城「BabyBoss」宣布：營業到11／30！（圖／翻攝「BabyBoss職業體驗任意城」臉書）

「BabyBoss職業體驗任意城」在京華城內經營達12年之久，是知名度最高、也是該館最具人氣的區域之一，外傳巔峰時期曾佔了京華城來客人潮的一半，廣達2300坪的BabyBoss「搬家」不易，還要再加上停車位充足、室內環境等因素，更加深了找尋場地的困難度。

▲京華城BabyBoss體驗城。（圖／記者林明瑋攝）

京華城「BabyBoss」宣布：營業到11／30！（圖／翻攝「BabyBoss職業體驗任意城」臉書）

當BabyBoss停業消息一出，網站上引來不少家長哀嚎遍野，說實在的台北市區像是京華城這樣的大面積賣場難尋，東區商圈、信義商圈的百貨都以「坪效」（一坪空間的含金量）來計算，業界預估台北市百貨難有BabyBoss存在之地。

▲京華城,babyboss,lalaport。（圖／翻攝babyboss官方粉絲團、品牌提供）

▲京華城BabyBoss體驗城。（圖／記者林明瑋攝）

▲京華城Babyboss 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城Babyboss 。（圖／記者蔡惠如攝）

BabyBoss公關表示，自從歇業消息一出，許多家長都帶著小朋友把握最後機會前來體驗，順便跟BabyBoss說再見，人潮確實有增加，新地點除了要符合2300坪的大坪數空間，還有停車車位也要考慮，之前曾公布有鎖定2個地點正在接洽，但成本龐大，評估期長，現在確實還未定案，目前先決定結束行銷團隊，言談中似乎透露若另起爐灶還要一陣子。

▲京華城,babyboss,lalaport。（圖／翻攝babyboss官方粉絲團、品牌提供）

▲兒童職業體驗品牌龍頭KidZania即將進駐三井南港LaLaPort。

百貨業者表示，BabyBoss說實話投注成本高，再加上需要的地方空間太大，一旦投資下去，比需要數年才有可能回本，「獲利時間太長，老實說不好做」，加上BabyBoss其實是參考來自墨西哥的國際兒童體驗品牌KidZania的模式，而2021年預計KidZania本尊即將進駐三井南港LaLaPort，「如果要繼續做，在台北市中心的機率低，進軍新北市比較有機會」。

關鍵字：

BabyBoss, 職業體驗任意城, 京華城, 三井, 南港, KidZania, LaLaport
fashion.net

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