安海瑟薇新劇造型像一場華麗時裝秀！5套復古裝扮吸眼球

如果你懷念《穿著PRADA的惡魔》裡蛻變後的小安，不斷換著華服、揹著名牌紙袋與咖啡牛排在路上奔跑的模樣，安海瑟薇Anne Hathaway在新劇《摩登情愛Modern Love》中，大膽的用色與搭配一樣吸引了眾人目光。

《摩登情愛Modern Love》本月中在亞馬遜的Prime Video上架，是一部以《紐約時報》的專欄的八個故事為發想，每一集用一個角色來訴說紐約市裡一些平靜卻動人故事的電視劇，包括了中年夫婦岌岌可危的婚姻、想要領養孩子的同性戀情侶、光鮮亮麗的律師內心的脆弱，故事看似平常，但演員們精湛的演技表達出整部電視劇想提醒的，平凡生活中藏著感動細節。

Anne Hathaway只出演其中一集，名為《Take Me as I Am, Whoever I Am》顧名思義就是想別人接受真正的自己，Anne Hathway所飾演的Lexi是一位患有雙向情感障礙（躁鬱症）的律師，事業有成的她住高檔公寓，有獨立的大辦公室，生活充滿格調，完全是強勢的女強人，然而她卻被躁鬱症所困擾，情緒起伏不受自己控制，不得不在親友和同事面前掩飾真正的自己，平時穿著光鮮華服的她回到家中便會崩潰大哭。

劇中可從安海瑟薇飾演的Lexi服裝穿搭變化判別情緒變化，情緒較高漲開心時會以色彩豐富穿搭出現，這套經典的Look包括Max Mara粉色皮草大衣、內搭閃耀的亮片背心、Fendi芥末黃色過膝裙、Gucci短靴搭配著Chloe Faye手袋，配上安海瑟薇一頭亮麗的紅髮，完全是時尚甜心。

還有一套在劇中出現實也吸引了觀眾的眼球，Lexi在紐約街頭的雜誌亭拿起1974年Renee Russo封面的Vogue雜誌，以誇張的橘色大衣搭配孔雀藍貝蕾帽，內穿多層次的連身洋裝，充滿70年代的復古韻味。

還有這套墨綠色的羊毛大衣外套，搭配了簡單的白色貝蕾帽、高領上衣與白色褲子，腳上則穿著厚底粗跟，有著滿滿70復古感，脖子上誇張的項鍊與手拿的鍊帶銀色小包畫龍點睛帶出時尚感。

大翻領的焦糖色外套，在領子上用華麗的人工皮草展現出Lexi強勢的一面，但裡面穿著的洋裝既充滿現代感又搶眼，搭配上與外套同色系的長靴，將女強人的時尚感徹底打造出。

但在結尾，Lexi失去了工作，也向上司坦承了自己的病情並獲得諒解，重新找回內心的平靜，因此最後在穿搭上不像之前浮誇，簡單的白上衣搭配丹寧褲，以及熟悉的粉色Max Mara大衣，也不再是高跟鞋與靴子，而是小白鞋點綴出休閒感，這樣的轉變也讓Lexi更為清爽知性。

※BY SANDY HSU

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