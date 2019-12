安海瑟薇新劇造型像一場華麗時裝秀！5套復古裝扮吸眼球

如果你懷念《穿著PRADA的惡魔》裡蛻變後的小安,不斷換著華服、揹著名牌紙袋與咖啡牛排在路上奔跑的模樣,安海瑟薇Anne Hathaway在新劇《摩登情愛Modern Love》中,大膽的用色與搭配一樣吸引了眾人目光。

《摩登情愛Modern Love》本月中在亞馬遜的Prime Video上架,是一部以《紐約時報》的專欄的八個故事為發想,每一集用一個角色來訴說紐約市裡一些平靜卻動人故事的電視劇,包括了中年夫婦岌岌可危的婚姻、想要領養孩子的同性戀情侶、光鮮亮麗的律師內心的脆弱,故事看似平常,但演員們精湛的演技表達出整部電視劇想提醒的,平凡生活中藏著感動細節。

Anne Hathaway只出演其中一集,名為《Take Me as I Am, Whoever I Am》顧名思義就是想別人接受真正的自己,Anne Hathway所飾演的Lexi是一位患有雙向情感障礙(躁鬱症)的律師,事業有成的她住高檔公寓,有獨立的大辦公室,生活充滿格調,完全是強勢的女強人,然而她卻被躁鬱症所困擾,情緒起伏不受自己控制,不得不在親友和同事面前掩飾真正的自己,平時穿著光鮮華服的她回到家中便會崩潰大哭。

劇中可從安海瑟薇飾演的Lexi服裝穿搭變化判別情緒變化,情緒較高漲開心時會以色彩豐富穿搭出現,這套經典的Look包括Max Mara粉色皮草大衣、內搭閃耀的亮片背心、Fendi芥末黃色過膝裙、Gucci短靴搭配著Chloe Faye手袋,配上安海瑟薇一頭亮麗的紅髮,完全是時尚甜心。

還有一套在劇中出現實也吸引了觀眾的眼球,Lexi在紐約街頭的雜誌亭拿起1974年Renee Russo封面的Vogue雜誌,以誇張的橘色大衣搭配孔雀藍貝蕾帽,內穿多層次的連身洋裝,充滿70年代的復古韻味。

還有這套墨綠色的羊毛大衣外套,搭配了簡單的白色貝蕾帽、高領上衣與白色褲子,腳上則穿著厚底粗跟,有著滿滿70復古感,脖子上誇張的項鍊與手拿的鍊帶銀色小包畫龍點睛帶出時尚感。

大翻領的焦糖色外套,在領子上用華麗的人工皮草展現出Lexi強勢的一面,但裡面穿著的洋裝既充滿現代感又搶眼,搭配上與外套同色系的長靴,將女強人的時尚感徹底打造出。

但在結尾,Lexi失去了工作,也向上司坦承了自己的病情並獲得諒解,重新找回內心的平靜,因此最後在穿搭上不像之前浮誇,簡單的白上衣搭配丹寧褲,以及熟悉的粉色Max Mara大衣,也不再是高跟鞋與靴子,而是小白鞋點綴出休閒感,這樣的轉變也讓Lexi更為清爽知性。

