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林志玲與AKIRA大婚關鍵珠寶行頭大解析！為什麼是Tasaki？

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志玲姐姐將訂情戒與婚戒堆疊配戴，而伴隨著Ralph Lauren訂製禮服的，則是Tasaki Kagel垂墜式珍珠耳環。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

起手勢先眼冒粉紅泡泡、手比愛心祝福志玲姐姐與AKIRA新婚愉快！

相信很多關注這場動人婚禮的V粉們都知道，志玲姐姐為了兩人的公開結合耗費諸多心力卻不勞師動眾，婚禮的細節安排都自彼此與家庭背景出發，讓每一個關鍵時刻都能在未來兩人互譜的人生旅程中擲地有聲。

「我就是一個珍珠作的女人呀！」~林志玲曾經如此笑稱。

生為一個精品編輯，我們就錨定志玲姐姐婚禮中所配戴的珠寶行頭吧！

我們知道V粉絕對絕對關心志玲手上訂情戒的訊息，例如手上鑲飾著細密鑽石、型如Bagel甜甜圈外貌的戒指與鑽石線戒，但這邊我們得要先賣個關子，請V粉們務必務必要持續關注未來Vogue的盛大揭露！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

志玲配戴的Tasaki Kugel垂墜式珍珠耳環。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

首先是婚禮中志玲前兩套禮服所配搭的Tasaki Kugel系列垂墜式珍珠耳環。

而為什麼是Tasaki？它自然也有出現的絕佳理由。

這故要倒推自2~3年前，志玲姐姐與Tasaki的淵源。你知道志玲曾戲稱自己是「珍珠作的女人」嗎？當時志玲姐姐的造型師，考量到志玲姐姐對珍珠的熱愛，便找上日本珍珠品牌Tasaki商借出席活動的珠寶，而這個合作默契也一直擴展至中國Tasaki。當志玲出席大型盛會，伴隨著她典雅造型出現於鎂光燈之前的，一直都是Tasaki。

林志玲以一襲粉色斜肩紗裙禮服搭配TASAKI珠寶出席央視七夕晚會。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

好比不久之前，志玲出席央視七夕晚會，便以多套粉嫩色系優雅禮服搭配上Tasaki珠寶，當中當然就包括了與耳鬓上櫻花金珍珠耳環同一系列的Kugel耳環。只能說，志玲的喜歡都不是憑空乍現的，喜歡一件物事、喜歡一個人，都經過時間的積累，那是她別樣的、愛的毅力。而這些喜歡，也無一疏漏地跟著她邁出步伐，從生活而愛情而婚姻，見證著她生命中珍貴的歷程。

林志玲出席央視七夕晚會佩戴TASAKI珠寶柔美動人。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

鍾愛浪漫粉色的林志玲，以一襲粉紅色禮服搭配TASAKI珠寶為央視七夕晚會獻上豎琴表演。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TASAKI chorus valley 鑽石珍珠耳環，價格店洽。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

TASAKI chorus valley 鑽石珍珠戒指，價格店洽。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY CHAT HSU, 徐如儀

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

AKIRA從小就是帥哥，談戀愛卻很不在行！舞齡超過20年、MV中大露腹肌熱舞還有激情床戲讓人臉紅心跳

這唇色寫著「幸福」！林志玲婚禮唇彩色號公開，女孩準備甜一波。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

林志玲, Akira, 結婚, 首飾, Tasaki, 珍珠, VogueTaiwan
fashion.net

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