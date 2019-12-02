從街拍中找靈感：23個本季穿風衣的新方式

除了風衣，很少有時尚基本款，能將IG網紅們與大衛鮑伊David Bowie、梅麗史翠普Meryl Streep及瑪麗蓮夢露Marilyn Monroe等巨星綁在一起。2019年，「風衣」這項典型的衣櫃經典單品，正用實穿度極高的風範引領秋冬潮流。

風衣有著雋永、不分季節與性別的特性，從1820年代的蘇格蘭到二戰，從好萊塢到Burberry，一直以來它都是「衣櫃經典」的代名詞。現今，它也被視為時尚環保意識的象徵，因為一件好的風衣是可以穿一輩子的。這也是為何我們希望到了2020秋冬時尚月時，也能像過去兩季一樣，頻繁地在時裝秀前排看到風衣的身影。

是誰在穿風衣？都穿些什麼品牌？

在2020春夏巴黎時裝週的平凡一日，你可能會看到超級造型師Suzanne Koller、模特兒Pia Ekman與Leka Dereviankina、網紅Chloé Harrouche等一班人馬，穿著oversize風衣奔走於秀場間。那麼有哪些值得注意的品牌？Burberry的Chelsea風衣在傳統輪廓中注入新元素，並使用創始人Thomas Burberry在1879年註冊為專利的相同Gabardine布料；JW Anderson則用格紋袖口與領片重新詮釋經典。Khaite與Tibi是同色系搭配的高手，而Versace、Paco Rabanne和Balenciaga則用極簡線條詮釋充滿未來感的亮面材質。

2019秋冬該怎麼穿風衣？

Koller用一條皮帶收起腰線，並搭配精緻金色珠寶、同色系寬褲與Nike Air Force。Attico共同創始人Gilda Ambrosio用一條蓬鬆圍巾打造活潑亮點。法國網紅Camille Charrière用白色牛仔褲、巨大Bottega Veneta包包及仿鱷魚紋靴子來搭配。也別忘記Reese Blutstein，她用超寬鬆的風衣和及膝戰鬥靴為精緻白洋裝添上冬日備戰風格。

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※BY JULIA HOBBS, SANDY HSU, CHEN CHEN WANG

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