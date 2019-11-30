這唇色寫著「幸福」！林志玲婚禮唇彩色號公開，女孩準備甜一波

婚禮唇彩色就是這支！ARMANI BEAUTY 奢華絲絨訂製唇萃色號504

身為Armani彩妝大使，志玲姐姐曾多次分享自己愛用Armani的唇膏，這次大婚自然也選擇GA的明星唇萃，志玲姐姐擦的＃504，之前韓國女星河智苑、孔曉振都在韓劇中擦過，在韓國是相當火紅的色調。

河智苑《愛你的時間》

孔曉振《沒關係是愛情啊》

＃504屬於冷色調的桃紅，是亞洲膚色也能安心駕馭的色選，志玲姐姐彩妝師透露，在為志玲姐姐上妝時，並不是飽和的擦滿雙唇，而是沾一些在唇中間慢慢暈染開來，使色調柔和，不僅可以展現溫柔女人味，還能百搭任何的禮服，不過份突兀、避免喧賓奪主。

另外，志玲姐姐也在採訪中說過，要是約會她會選擇同時具備遮瑕力和持久力的Giorgio Armani完美絲絨水慕斯粉底，打造薄透底妝，然後擦上Giorgio Armani奢華絲絨訂製唇萃#400，展現魅力來迷倒另一半。

※BY JASMINE LEE, YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）



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