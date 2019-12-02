10大精品光療指彩你最喜歡哪一款？LV、Dior印花也太吸睛

2019光療指彩流行哪些款式？答案就是充滿奢華感的「精品光療」！從Chanel、Gucci、LV，每一款指彩不但時髦，不妨也透過這幾款精品指甲彩繪，與身上揹的時髦包款做整體造型的搭配吧！快往下看你最喜歡哪一款品牌的精品指彩。

1. Chanel 香奈兒

香奈兒經典黑白配色，優雅又能提升整體氣質，推薦給精品指彩入門新手。

秋冬配上溫暖的Chanel針織毛呢風，感覺更優雅了呢！

直條紋刷色與香奈兒經典雙C標誌，營造前衛感。

粉色系則充滿女人味！

2. Gucci

Gucci經典紅、綠、白，基底色調，配上金扣環及珍珠，巧妙地勾勒出品牌元素。

注意到了嗎？大拇指上還停著一隻Gucci金色小蜜蜂！

3. Louis Vuitton

如果擔心精品指彩會過於花俏，則可將印花堆疊於透明背景之上。

4. Prada

以奶茶色為基底，搭配亮眼的飽和色系直條紋，質感滿分。

5. Dior

Dior 經典復古印花指彩配上時下最時髦的Dior 馬鞍包，怎麼能不心動？

充滿現代感的Dior 「J'adior」系列指採也好時髦！

買不到Dior 與Kaws 聯名系列？沒關係，一起將小蜜蜂融入指彩設計裡吧！

精品指彩不一定要露出品牌商標，這款以Dior 印花為靈感的精緻彩繪一樣很吸睛。

6. 紀梵希（Givenchy）

紀梵希與小鹿斑比的聯名款，意外地充滿搖滾風情。

7. Balenciaga

Balenciaga 指彩的繽紛程度，絕對會讓你的指尖成為聚會上眾所注目的焦點。

8. Versace

前衛的你，不妨嘗試看看這款有著Versace 招牌「梅杜莎圖騰」的指彩吧！

回歸初衷，這款簡潔印花圖騰也很亮眼。

9. YSL （Yves Saint Laurent ）

秀出刻著YSL經典商標的指彩，從包包中拿出YSL口紅補妝，這一幕也太奢華！

10. Burberry

擦上英式Burberry格紋，迎接充滿詩意的秋冬吧！

文／Harper's BAZAAR 圖／IG@IMARNINAILS、ASHOPNAIL、HSUHANS

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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