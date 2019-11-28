【京華城熄燈】11／30晚上9點半「關燈不再點亮」　近期業績迴光返照

▲京華城將在11／30晚上9點半熄燈，不再點亮招牌。（圖／記者林敬旻攝、蔡惠如攝、翻攝京華城、各業者官方粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

京華城11／30週六走向最後營業日，今（11／28）提早2日舉辦熄燈記者會，一手催生的威京集團主席沈慶京也到場，許多民眾知道即將收攤，近2個月週末假日都湧現人潮，賣場也趁勢推出「一件不留，出清特賣」，果然業績迴光返照，營業額比去年同期增加50%。

▲京華城即將熄燈，平日湧現許多購物人潮。



「這件皮衣居然才1千出頭！」一個少婦看著一樓服飾攤位驚訝的說著；旁邊則有2位年約40多歲的姐妹興奮的說：「其實滿好買的，覺得今天帶的錢不夠耶！」即將歇業的京華城賣場，平日也湧現購物人潮，許多民眾邊血拼邊拍照留念，居家攤位的員工表示，最近生意真的好很多倍，很多東西都缺貨。」才說完就有民眾問買，她無奈回答：「這款貨已經全部沒有了。」

從去年起京華城正式開標求售，賣場內部便動向不明，今年9／25迎來第4次開標，買主與未來處置終於確定，預計將規劃成商辦，6.5萬坪營業面積、也是台北市最大購物中心的京華城，將在11／30正式收攤。

▲台北最大的購物商場京華城，日後將拆除成為商辦。

10月初京華城也在周慶結束後，緊接「封館出清」檔期，推出萬件商品下殺1.3折起回饋，引發許多民眾關注，週末人潮彷彿又回到當年盛況，民眾把一樓都塞滿滿，雖然許多館內商家已經撤出，因這波熱況，還吸引「新櫃」短期進駐歇業特賣，京華城公關表示，業績比去年同期成長50%，目前約有200個商家，將繼續陪京華城迎入最後一個營業日。

▲京華城開幕前期還曾舉辦室內高空彈跳，比照同場景的人潮，令人唏噓。

而京華城本身在11／30最後營業日當天，也推出抽獎活動，當日上午11時在1F京華廣場入口，發放前300名入館消費者號碼牌，並在當天下午2時，在4F現場抽出30位幸運消費者，獎項包括1萬元商品券、5,000元商品券3名、3,000元商品券與1,000元商品券，免費有機會讓民眾「一日萬金」。

京華城地下1樓的喜滿客影城，也推出最後一天電影票只要88元的大放送，只要是喜滿客會員，居住在6個北市行政區松山、中山、內湖、大安、信義、南港居民，就能用88元買電影票，一人限買2張。

鎮店之寶BabyBoss雖然在最後營業日未祭出優惠票價，但將在當天全體員工也將出席，共計70至80名工作人員，將陪伴消費者一起度過最後一天，目前預售票銷售熱烈，經營團隊也表示歡迎大家來跟BabyBoss道再見。

▲BabyBoss最後一個營業日，所有員工將出席。