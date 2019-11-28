fb ig video ETtoday search mobile

【京華城熄燈】11／30晚上9點半「關燈不再點亮」　近期業績迴光返照

> >

▲京華城。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城將在11／30晚上9點半熄燈，不再點亮招牌。（圖／記者林敬旻攝、蔡惠如攝、翻攝京華城、各業者官方粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

京華城11／30週六走向最後營業日，今（11／28）提早2日舉辦熄燈記者會，一手催生的威京集團主席沈慶京也到場，許多民眾知道即將收攤，近2個月週末假日都湧現人潮，賣場也趁勢推出「一件不留，出清特賣」，果然業績迴光返照，營業額比去年同期增加50%。

▲京華城人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城即將熄燈，平日湧現許多購物人潮。

「這件皮衣居然才1千出頭！」一個少婦看著一樓服飾攤位驚訝的說著；旁邊則有2位年約40多歲的姐妹興奮的說：「其實滿好買的，覺得今天帶的錢不夠耶！」即將歇業的京華城賣場，平日也湧現購物人潮，許多民眾邊血拼邊拍照留念，居家攤位的員工表示，最近生意真的好很多倍，很多東西都缺貨。」才說完就有民眾問買，她無奈回答：「這款貨已經全部沒有了。」

▲京華城人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城人潮。（圖／記者蔡惠如攝）

從去年起京華城正式開標求售，賣場內部便動向不明，今年9／25迎來第4次開標，買主與未來處置終於確定，預計將規劃成商辦，6.5萬坪營業面積、也是台北市最大購物中心的京華城，將在11／30正式收攤。

▲京華城。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北最大的購物商場京華城，日後將拆除成為商辦。

10月初京華城也在周慶結束後，緊接「封館出清」檔期，推出萬件商品下殺1.3折起回饋，引發許多民眾關注，週末人潮彷彿又回到當年盛況，民眾把一樓都塞滿滿，雖然許多館內商家已經撤出，因這波熱況，還吸引「新櫃」短期進駐歇業特賣，京華城公關表示，業績比去年同期成長50%，目前約有200個商家，將繼續陪京華城迎入最後一個營業日。

▲京華城。（圖／京華城提供）

▲京華城2019周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲京華城開幕前期還曾舉辦室內高空彈跳，比照同場景的人潮，令人唏噓。

而京華城本身在11／30最後營業日當天，也推出抽獎活動，當日上午11時在1F京華廣場入口，發放前300名入館消費者號碼牌，並在當天下午2時，在4F現場抽出30位幸運消費者，獎項包括1萬元商品券、5,000元商品券3名、3,000元商品券與1,000元商品券，免費有機會讓民眾「一日萬金」。

▲京華城喜滿客推88元優惠。（圖／翻攝喜滿客粉絲團）

京華城地下1樓的喜滿客影城，也推出最後一天電影票只要88元的大放送，只要是喜滿客會員，居住在6個北市行政區松山、中山、內湖、大安、信義、南港居民，就能用88元買電影票，一人限買2張。

鎮店之寶BabyBoss雖然在最後營業日未祭出優惠票價，但將在當天全體員工也將出席，共計70至80名工作人員，將陪伴消費者一起度過最後一天，目前預售票銷售熱烈，經營團隊也表示歡迎大家來跟BabyBoss道再見。

▲京華城,babyboss,lalaport。（圖／翻攝babyboss官方粉絲團、品牌提供）

▲京華城2019周年慶首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲BabyBoss最後一個營業日，所有員工將出席。

關鍵字：

京華城, 喜滿客, 電影票, 88元, 優惠, 最後營業日
fashion.net

熱門文章

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

看時光機鐘擺盪呀盪好療癒　瘋狂藝廊秀機械之美

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

LIFE・經典／千百種閱讀的姿態　敦南誠品25年深夜書香落幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

女生都買得起的GUCCI千元「小金管」唇膏　限量色3種亮片閃閃美

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

卡地亞美洲豹入門版　戒指不到10萬可入手

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

HOT・Stuff／南韓小眾牌「小太陽水桶包」　歐美潮人也狂背

ET Fashion

推薦閱讀

【京華城熄燈】日湧50萬人到落寞收攤　4項紀錄仍無人能破

【京華城熄燈】日湧50萬人到落寞收攤　4項紀錄仍無人能破

【京華城熄燈】日湧50萬人到落寞收攤　4項紀錄仍無人能破

【京華城熄燈】日湧50萬人到落寞收攤　4項紀錄仍無人能破

2020年值得期待的10部古裝劇　40歲湯唯皇妃風範不輸歐陽娜娜仙氣感

2020年值得期待的10部古裝劇　40歲湯唯皇妃風範不輸歐陽娜娜仙氣感

3星座天生就是社交高手！要找和事佬，推派天秤最明智 「最美星二代」沈月首次登封！露白皙長腿尬邱淑貞　網盛讚：太正 最常爽約的黑名單星座Top 3 ！牡羊衝動答應、對第一名認真就輸了 CLOTＸ藤原浩的AF1來了！黑絲綢底下暗藏紅色閃電　陳冠希親示範百搭玩法　 范冰冰扮蛇魔女登俄羅斯雜誌封面　女王氣勢被網友轟「還想復出」？ 2019 「亞洲最美臉孔」是Lisa　20吋細腰靠腹肌四動作＋飲食方式養成 張韶涵也在瘋的「燕麥咖啡」瘦身法該怎麼吃？營養師推薦5+2輕斷食

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面