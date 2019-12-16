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超過7億的使用次數！歐美網路熱門標籤OK Boomer到底是什麼意思？

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"OK, boomer"（好了，嬰兒潮世代出生的人）是由Z世代（或稱"Zoomers"）在TikTok上創造的流行語，但它現在已經超越了數位虛擬世界，牢固地植入流行話語中。（在某種程度上，這要感謝《紐約時報》 說這標誌著我們所知道的「友好的世代關係」的終結。）

但是「嬰兒潮世代」的記者和Z世代推特用戶的辯論、政客的涉足，以及Soundcloud的熱播曲和官方商品，都預示著這個迷因的死亡。隨著炒作逐漸平息，互聯網進入下一個「時刻」，嬰兒潮世代和Z 世代之間留下的煩惱關係背後又隱藏著些什麼？這真的是世代戰爭的開始嗎？

OK, Boomer—祝你有糟透的一天！

首先，來快速回顧一下事情的起源。2019年11月上旬，有人上傳了一段TikTok影片，片中有一位據說是嬰兒潮世代（生於1946年至1964年）的白髮男子，宣稱千禧一代和Z世代患有「彼得潘氏綜合症」，並說道：「他們永遠都不想長大。」在他旁邊的分鏡上，一位Z世代（生於1995年至2015年）默默舉起了記事本，上面就寫著：「 OK Boomer。」

這句話很快就像病毒般傳開，影片也出現了好多翻版。自11月14日以來，主題標籤#OKBoomer已被使用了7億3千2百萬次以上，更售出2000多件官方帽衫，售價為每件34.99美元，上面標有這樣的口號：「OK, Boomer. Have a terrible day.好了，嬰兒潮世代出生的人。祝你有糟透的一天！」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這兩個年齡組之間的分歧並不是什麼新鮮事—年輕和年長一代從歷史開始就存在分歧。然而，現在有了更多的風險。許多Z世代說，「OK Boomer」是專門針對一些人，包括有某種政治信仰的人（如川普和英國脫歐）、對進步技術表現出抵制的人、否認氣候變化的人，還有排斥少數民族的人。但對一些嬰兒潮時期出生的人來說，這句話帶有嚴重的年齡歧視，是一種根深蒂固的成見。

而這句話不僅僅是一個被瘋傳的迷因，還引發了Z世代和嬰兒潮世代間的明顯爭論，同時也引起一個世代中的互相爭論。在NPR電台一次探討「OK Boomer：冷漠、憤怒和病毒迷因」的節目中，密歇根大學學生Evon Yao說：「『OK, Boomer』可以幫助我們理解我們的觀點和政治，真的很有趣。」Yao是學生政治組織WeListen的前負責人。這個組織旨在彌合政治分歧。她補充道：「我只是擔心『OK, Boomer』會成為我們忽視現實的藉口，阻止人們真正參與富有成效的政治對話。」

年輕倡議家的世代

Z世代覺得「OK Boomer」的輕蔑態度已經醞釀多年了。在一篇《紐約時報》的文章中，記者Taylor Lorenz寫道：「『OK, Boomer』已經成為了Z世代無休止的反駁，以解決老年人根本就不懂的問題。這是數百萬受夠了的孩子們的戰斗口號。」也許，孩子們已經受夠了被貼上「雪花一代」的標籤—說他們懶惰、自以為是、理想主義、幼稚—但實際上，他們這一代培養出了一些世界上最有成就的年輕倡議者，比如16歲的瑞典氣候活動家格蕾塔桑伯格Greta Thunberg。

2019年9月23日，一個定義時代的時刻，桑伯格責罵政治領導人未能解決氣候變遷問題。她在聯合國氣候行動峰會上說：「你怎麼可以這樣做！您竟然還敢來到這裡說你已經做得足夠了？所需的政治和解決方案都還沒露出半個頭。」桑伯格如此領導著Z世代的同齡人。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

嬰兒潮世代對這個迷因憤怒的反應，證明了Z世代力量的增長。總括來說，當涉及到種族、性別、身份和氣候變遷的問題時，Z世代的思維比較進步，而且更有社會意識。他們比前輩表現出更多的意識—他們沒有請教前人，而是轉向彼此尋求指導。彭博社Bloomberg根據聯合國的分析數據表示，自2018年8月，Z世代已佔世界人口的32%—在接下來的幾年中，許多人將年滿18歲，他們在政治上和經濟上都是不可忽視的力量。

不只是一個迷因

「OK Boomer」熱潮平息後，接下來會發生什麼？好吧，Z世代可能會繼續前進，繼續抗議他們關心的議題， 拒絕過時的思想，並持續使用TikTok來打破社會障礙和陳規定型的觀念。當紐西蘭議會中，一位年長的男性政治人物打斷了25歲的國會議員Chlöe Swarbrick關於氣候變遷的演講，她說的一句「OK, Boomer」並不是因為年少或張狂，而是為了要堵上這位不懂得尊重她的騙客的嘴。「OK Boomer」不代表Z世代沒能力參與成年人的討論，而是他們明白到與拒絕聽的人溝通是徒勞的。

不過，Z世代和嬰兒潮世代之間的鴻溝也可能不會引發世代戰爭，因為年輕一代根本不在乎老一代要說些什麼。現在，他們發現自己有集體力量去做出他們想在世界上看到的改變。Z世代準備面對未來，他們對障礙沒有耐心。當格蕾塔桑伯格Greta Thunberg被問到是否會與川普會面時，她完美地解釋了這一點：「這只會浪費時間。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY JOSHUA GRAHAM, YOYO SU, CHEN CHEN WANG
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

Z世代如何用TikTok打破社交障礙並且擁抱尷尬癌發作 #embracethecringe

#MeLife 你對「性感」的定義是什麼？Z世代重掀性感風潮，你跟上了嗎？

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

Z世代, 嬰兒潮, OKboomer, tag, tiktok, 格蕾塔桑伯格, VogueTaiwan
fashion.net

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