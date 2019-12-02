日本郵局3款全新「龍貓手提包」　暖萌燈芯絨面料，大中小尺寸一次入荷

日本吉卜力工作室於1988年所推出的經典動畫——《龍貓》，影片中龍貓胖胖、毛茸茸的可愛模樣，深得許多觀眾的喜愛，30年過去了，《龍貓》依舊在動畫界享有盛名，也讓不少品牌為其推出各種週邊商品。日本郵便局也經常推出經典卡通人物的相關商品，最近日本郵便局把大中小三種尺寸的龍貓，製成3款龍貓提袋，提袋為燈芯絨的面料，剛好很適合秋冬的穿搭！

在動畫裡，妹妹「梅」因為跟蹤小龍貓，而意外掉入樹洞、遇見了大龍貓，因為大龍貓一開始開出「To、To、To」的聲音，梅便將其為取名「Totoro」！

大龍貓手提袋，售價1,760日幣（含稅），約NT$500

大龍貓提袋以帶有棕色調的橘色為底，搭配咖啡色的刺繡，Totoro的眼睛瞪得大大的，看起來呆萌模樣，大龍貓手提袋真的很值得收藏！

深藍色的中龍貓意外被梅看見，在匆忙逃跑的過程中，意外帶領梅到大龍貓的家。

中龍貓束口袋，售價1,540日幣（含稅），約NT$430

貓束口袋以深藍色的燈芯絨面料製作，搭配灰銀色的刺繡，作工相當精細。很適合當作化妝包，或是雜物包。

小龍貓衛生紙包，售價935日幣（含稅），約NT$265

跟在中龍貓後面的小龍貓，白白軟軟的外型，讓人看了就好想抱在懷裡！小龍貓款則是設定為衛生紙包的大小，米白的燈芯面料，搭配膚色的刺繡，兩顆大大的眼睛直瞪著，彷彿動畫神還原！

大龍貓鈴鐺掛飾，售價880日幣（含稅），約NT$250

除此之外，日本郵便局還有推出這一款大龍貓鈴鐺掛飾可以提袋做搭配。大龍貓圓滾滾的身材真的是太可愛了！

該系列商品即日起到2020年3月31日限量發售，喜歡的朋友可以日本郵便局實體門市或是詢問日本代購！

文／Harper's BAZAAR 圖／吉卜力工作室、japanpost.jp

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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