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Ean部落閣／到曼谷過耶誕、跨年　在大人味酒店，嚐米其林一星「Nahm」

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

曼谷可說是世界品牌飯店的一級戰區，想找各種風格特色、在這應都能滿足所好，且很棒的是，旅遊曼谷，總是能以相對划算的價格入住高端酒店，若想一探豪華酒店魅力，這裏絕對是入門的好所在，不妨趁接下來的耶誕、跨年到農曆新年這段期間好好規劃，犒賞自己一下。不過當選擇太多，想挑到對味旅宿，首先得清楚了解自己喜好，這回要入住 COMO Metropolitan Bangkok 前，蠻了解我口味的同行朋友說我會喜歡這家飯店。這麼大膽與肯定的假設，更加深我的好奇與期待！

▲看過不少高級飯店，就屬 Metropolitan 是最真正的樓中樓。他們共有四間這種房型，真有走進紐約中央公園旁的豪宅感覺

▲大廳擺放的四座椅，紅的相當時尚有態度

▲抵達飯店時的迎賓飲料與冰涼毛巾

不過得老實說，當計程車駛進飯店門口到我走進大廳，我都覺得沒有中，建築外觀的線條俐落剛毅，大廳很挑高、但偏冷調，跟之前在曼谷住過的高級飯店風格都不一樣。直到我打開門進了房間，我微笑了、才明白朋友說的「我會喜歡」大概是怎麼一回事。房間整體風格延續大廳的簡約與黑白色系，但寬敞的房間多了些木頭傢俱，讓原本的紐約大都會頓時多了幾許東方禪風，那的確是我喜歡的味道。這種極簡風格系的房間，拿捏得很小心，當發揮到極致可能會顯得空虛，少了又不到位，我環顧一下，覺得平衡取得適當，發現有個關鍵，可能較難從照片中深刻感受到，是那些傢俱與櫥櫃、臥榻的材質與花紋，細看能察質感所在，因此足以表現出紳士般的成熟穩練，沒錯，這飯店的確是大人味。2003 開業至今已 16 個年頭，我很訝異飯店狀態能維持的那麼好，除了不定期翻修與保養，還有個重要原因是吸引客群多是商務客，相對來說這些大人們的確是更會愛惜沒錯。

▲飯店外觀，線條俐落，相當都會風

▲歡迎來到我的房間

▲ 房間裡規劃了蠻大的臥榻空間

除了室內設計，一個旅館房間是否有品味，不外乎跟提供給客人使用的設備及備品有關。品牌膠囊咖啡是基本，讓我訝異是提供的藍芽喇叭除了是我自己平常也用的 BOSE 就算，且還是非行動式的大座音響，於是入住期間我沒把自己帶的 BOSE 喇叭拿出來，完全沈溺在飯店所提供層次分明的寵愛裡頭。

▲房間內提供的 BOSE 喇叭深得我心

▲浴室相當寬敞，睡前泡個澡，很是享受

不同於不少曼谷飯店是打造高空泳池，這的泳池在一樓，從高樓俯瞰，宛如是森林裡的湛藍方池，充滿綠意又消暑，不由得聯想到我在曼谷的另一家心頭喜：文華東方，這兩間飯店泳池同樣都成功的營造度假風，還有個相似處是服務人員都很上心，這早來到池畔，當我選定躺椅後，服務人員便不動聲色的過來鋪設毛巾，那是種不打擾的體貼，是很高級的服務。泳池相當大，可游個過癮，但我建議游泳完後，記得上二樓室內，那有非常舒適、帶著綠意禪風的 Jacuzzi 以及蒸氣室，即便身在南國，當浸泡在煙氣繚繞的熱水池，那一刻讓我有在北海道泡湯的幸福感。但若真想徹底放鬆，不要錯過飯店裡的 SPA，我在這第一次體驗到擠牙膏式的按摩，壓穴精準加上手法純熟，不知是否我的哪個肢體語言洩露了訊息，但幫我服務的按摩師總是很厲害的清楚知道我的痠痛所在，按壓的方式，如正要爬上灘的浪，一波接著一波，舒服極了！

▲ 從高樓層俯瞰泳池，猶如森林裡的碧波蕩漾

▲包池享受早晨的悠遊時光

▲飯店二樓的室內熱水池（照片取自飯店官網

▲飯店的 SPA 很具水準，推薦！

美好的旅行不能少了美食！要特別推薦飯店裡才剛繼續蟬聯 2019 米其林一星的餐廳「Nahm」，就算沒住在這，都值得你專程造訪！餐廳名字 Nahm，在泰文裡是水的意思，彷彿象徵著泰國菜對這家餐廳來說，如溯源、保留了經典菜的口味，卻又跟水有三態一樣，加入了創意後，巧妙的讓泰國菜以不同姿態存在。

▲滿滿一桌，吃遍泰國與鄰近國家好味

▲每道菜都有著鮮明的個性，但一塊吃卻又融合

於是，自小移民美國、從矽谷跨入美食界的女主廚 Pim Techamuanvivit，因在美國找不到好吃的泰國菜，於是自己走入廚房。自謙沒受過正統廚藝訓練，端上桌的美味，是源自想念家鄉的胃，很多是來自媽媽的食譜，或者乾脆自己四處采風，去找尋屬於家鄉的味道。最精彩的，在這不光是能嚐道地泰國各地口味，還能吃到鄰近國家如寮國與緬甸的風味，無怪乎除了摘星，也名列亞洲前 50 大餐廳。

▲ 源自普吉的菜色，魚肉細嫩沒腥味，處理的很好

▲就連甜點、冷飲，都有很棒的表現！

▲帶些華麗感的餐廳空間

這間飯店若有什麼我覺得比較可惜的，大概就是早餐，並非餐點不好，相反的、採單點加上半自助式，選擇非常多也美味，較不如我預期的是用餐環境，空間設計稍微密閉，不像其他曼谷飯店可邊吃早餐邊賞河景、池畔或花園。我能想到的是可能該飯店多是商務客，跟來渡假的我不同，他們的視線多停在手邊報紙或忙著檢查前一晚收進來的手機電郵，哪裡像我有時間東張西望呢？

▲ 早餐除了現打果汁，還有泰式奶茶

▲早餐採單點，相當多樣，口味與擺盤都好

/ Info. /

COMO Metropolitan Bangkok

官網 | 臉書

地址：27 South Sathorn Road, Tungmahamek, Bangkok

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作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

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