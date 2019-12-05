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心機唇膏、美肌乳賣到缺貨　盤點8款日妞保養+彩妝的「凹凹賞」

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不同歐美品牌的龐大聲量，日系美妝品牌這幾年相對低調不少，但低調不代表沒好物，仔細一查發現有好多產品，不只日本賣的好，在台灣也反應超好，有的一開賣就秒殺，有的賣到總是缺貨，候補名單超級長。以下就拉出8款常見於日妞【凹凹賞】的常客們，保養品、美妝品都有。

怡麗絲爾彈潤多效日間美肌乳T／35mL，NT$900元

這支不用多說，隨便爬一爬美妝版，就可以看見超多人在討論，一個步驟就完成乳液、粧前乳、防曬乳三種需求，底妝前擦清爽保濕，又能幫助後續妝容更貼膚，去年在台灣就創下長達半年的缺貨熱潮，至今銷售額更突破２億8千萬（賣出30萬支以上），如果你正在尋找一款完美的妝前產品，這款絕對會在推薦名單。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

心機星魅蜜光圈唇膏 4g，NT$980

去年年底上市，在日本已經先熱賣一波，主打4種美容純油添加：摩洛哥堅果油、荷荷芭油、橄欖油、山茶花油，所以抹在雙唇，質地會像蜜糖般融化，妝感很像剛敷完唇膜，唇肉Q彈又潤澤，這一系列的色調都很百搭，包包裡放一支，隨時為氣色加分。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

主打色RD430、RS377在今年母親節檔期首日就完售，更缺貨近半年才於周年慶前緊急到貨。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

真人實擦 #RS377

被日妞譽為「斬男美色」，約會擦這支，絕對會令男孩有親吻的衝動，溫柔紅豆牛奶色調，比豆沙色更顯年輕帶仙氣。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

真人實擦 #RD430

身為心機彩妝的紅色調，有著不挑膚的經典特色，不論黃皮、暗沉都能一擦明亮整臉印象，對於一般女孩來說，是支友善滿分的紅色唇膏。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

怡麗絲爾彈潤晚安凍膜105g，NT$900

因范冰冰在小紅書上推薦這款凍膜，讓它在華人市場上名聲大噪，但其實自2016年上市以來，這罐凍膜就穩坐日本凍膜類No.1的寶座，更有全東京女孩都用過這款凍膜的說法。裡面添加膠原蛋白GL保養成分，在疲憊忙碌的夜晚，抹上這罐塗敷入睡，簡易的保養步驟就能獲得絕佳保濕。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

范冰冰就透露在特別懶的時候，會厚厚敷上這罐晚安凍膜，「它的質地如果凍，裡面還有一顆顆精華珠，抹上同時把珠珠揉開，然後睡覺，記得要在枕頭上鋪一條乾淨的毛巾，因為它會黏枕頭。」隔天肌膚會變得又潤又亮，摸起來超級彈嫩。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

是鐵粉就知道，每怡麗絲爾彈潤晚安凍膜都會推出限量香氛，往往造成搶購風潮，日本還會每人限購，台灣更曾創下限定香味上市3天內就銷售一空的驚人紀錄，2019年限定香味11月上市，女孩要收藏手腳一定要快。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

資生堂心機星魅輕裸水光布蕾粉底 14g，NT$1350

這款台灣女孩敲碗已久，日本一上市就空降日本@cosme底粧類NO.1，創新的布蕾水凝凍，前所未有的服貼透亮底妝感，裡面添加超級玻尿酸、甘油、水溶性膠原蛋白等豐富潤澤成分，搭配獨家的蓄水膜定粧技術，經實測可有效持粧13小時。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

真人實擦粧感彷如剛保養完的美麗素顏，輕拍在臉上的觸感清爽不沾黏。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

碧麗妃澄淨自然潔顏油175mL，NT$950

到目前為止都還在缺貨！今年3月上市，當月迅速熱銷，許多顧客一用完立刻回櫃囤貨，大家愛不釋手的原因就在於近乎凝露的清爽質地，可迅速且全面的溶解彩粧和粉刺汙垢，重點是卸粧完肌膚感到舒適柔嫩，不會乾巴巴，讓人急著想保養。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

怡麗絲爾彈潤超抗皺眼唇精華乳15g，NT$1,700元

裡面添加了日本厚生省官方認定的抗皺有效成分－高純度維他命A，使用後9周即可達到消除程度4等級的皺紋（經日本香粧品學會認證），自2017上市首月，就創下每5秒銷售一支的空前搶購風潮，一舉躍升為日本抗皺系列市占率最高的產品。這股搶購熱潮也從日本蔓延至台灣，去年台灣上市後缺貨長達半年，2019年截至目前為止銷售突破5千萬，前一陣子又熱賣到缺貨，長達4個月供不應求。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

資生堂驅黑淨白 斑點神隱潤色精華SPF30 PA+++ 30g，NT$1,500

這支在2019年幾乎橫掃了上半年日本美粧大賞──榮獲《MAQUIA》雜誌Best of Best賞、《美的》雜誌綜合大賞NO.1、@cosme底粧類NO.1、《VoCE》雜誌粉底液類NO.1...等，被評價為「完全沒有缺點的保養系彩粧」！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

添加具優越防護效果的日間美白加速配方（依克多因），及資生堂明星美白成分4MSK，在日間加速美白、密集修護日曬脆弱肌；底粧功能表現上也相當優異，微細紅色珍珠光粉末可中度遮瑕，同時搭上底粧能依舊輕透。台灣同樣缺貨數月好不容易在10月周年慶前補到貨，但等不及開打，預購會結束前又再度缺貨，要買到必須再等一段時間。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

資生堂莉薇特麗 抗皺精露AA 125ml，NT$2,600

上市13年、沒打廣告仍默默熱賣，到現在平均下來仍是每15分鐘就賣出1瓶，是內行美妝控才知道的超級隱藏熱賣品。主打著史上第一瓶可以天天使用的高純度維他命A除皺化粧水，質地中含有細粒微膠囊，裡面包含了100%精純液狀維他命A，持續使用能維持住肌膚的光滑與彈性。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

碧麗妃 瞬效修護疲憊肌安瓶 1.3mL X 12包，NT$1,900元

以「速效保養」為研發重點，添加集中修護成分、濃密潤澤成分、及高濃度玻尿酸，因為速效，很多人用完試用包之後就立刻驚艷，想到櫃上購買，卻發現已缺貨(台灣2018年上市60天內即完售，目前仍時不時被買光，要得到有時候必須靠運氣)。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

以安瓶來說價格非常好入手，很多網友推薦可在生理期前用，藉此穩定膚況，特別疲累時用它急救，能提升整體光澤。最後，安瓶的內還含有薰衣草油，邊塗抹、療癒氣息可緩解緊繃情緒，幫助入眠。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

「品木宣言倒數月曆、KIEHL’S聖誕限量、LANEIGE白茶保濕牛奶水！」11月保養新品 Vol.1

[保養] 安瓶小知識，安瓶到底是什麼？

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

資生堂, 堂BENEFIQUE, ELIXIR, 保養, 唇膏, 底妝, 日系, VogueTaiwan
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