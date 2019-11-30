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MK串飾手鍊、星座項鍊　徹底解決「選擇困難症」

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▲搶先逛逛MK春夏好貨，影片中還有示範串飾手鍊喔～

記者張妤瑄／綜合報導

美國時尚品牌MICHAEL KORS（MK）本周於新加坡舉辦亞太區2020春季系列預覽，一口氣展出MICHAEL KORS COLLECTION男女裝與支線MICHAEL Michael Kors（MMK）女裝服飾系列。設計師Michael Kors以40年代人人追尋美國夢、歡樂世界的藍圖為靈感，重塑復古浪漫風格。

▲▼MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲2020春季系列以40年代，人人追尋美國夢為設計靈感，強調和平、歡樂氣息，服裝為復古浪漫的呈現。

服裝之外，幾季以來不斷強調的輕珠寶單品，在本季上又有更加迷人的概念，依舊推動「半客製」單品，消費者能選擇自己喜愛的掛飾，串上金鍊手環或是銀鍊手環，「自己設計」獨一無二的手鍊。依照先前推動的系列，每一個掛飾價格約介於新台幣2,000元～3,000元之間，本次可見招財貓、MK Logo、太極、東京等符號，相當別緻。

▲▼MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／記者張妤瑄攝）

▲「半客製」輕珠寶依舊夯，2020春夏推出串飾手鍊。

「星座項鍊」也是突顯個人魅力的其中一環，12星座一字排開，讓消費者有更多「歸屬感」，也為消費者解決了選擇困難症，自用、送禮都是很好的選擇。

▲▼MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／記者張妤瑄攝）

▲12星座項鍊輕鬆解決「選擇困難症」，送禮、自用出手更加快、狠、準。

焦點回到服飾系列，MICHAEL KORS COLLECTION春季設計率性與柔美兼具，因應女力抬頭新浪潮，也在女裝中注入許多男裝元素，中性風格的正裝讓女人帥氣無比，同時又放大肩線，藉以強調女力美學，不少設計也加入軍裝色彩，女人也能展現帥氣英姿。

▲▼MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲▼MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲女裝注入男裝元素，強調肩線，女人也能帥氣瀟灑。

為了呼應當時社會中充滿希望的氛圍，經典歌曲《美國派》也是此次重要靈魂，呼應此概念出現許多櫻桃、檸檬等水果印花，讓2020春季系列多了一點俏皮感。男裝則是一脈相承，呼應女裝重點概念，航海風、復古學院風等，甚至出現百褶裙，也給人另一種感覺。

▲MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲▼MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲▼MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲水果與花卉為系列注入俏皮感，男裝則與女裝設計元素一脈相承。

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MMK系列則承襲主線設計概念，但更加柔美，經典的花卉風格詮釋在MK LOGO上，且運用圖騰、蕾絲等不同材質詮釋，整體甜味提升，並運用丹寧色系的面料與花卉圖騰面料玩拼布風格，勾勒Jet Set旅人精神。

▲▼MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲▼MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲▼MICHAEL KORS 2020春夏預覽。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲MMK系列女裝服飾甜味升級，更加柔美有女孩感。

關鍵字：

MICHAEL KORS, MK, SS20, MICHAEL KORS COLLECTION, MICHAEL Michael Kors, MMK
fashion.net

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