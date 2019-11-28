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楊冪榮登美、法、陸封面驚艷海外！亂髮「回眸殺」網盛讚：太美

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▲楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室）

▲楊冪同時登上大陸、法國、美國三國的 L’officiel雜誌12月封面 。（圖／翻攝自楊冪工作室）

記者鮑璿安／台北報導

大陸一線女星楊冪擁有姣好身材，絲毫沒有人母氣息，近日她同時登上大陸、法國、美國三國的 L’officiel雜誌12月封面，以極簡背景搭配清淡妝容，更使出「回眸殺」，引來網友直呼，「太美了」、「中美法三國一次征服。」

▲楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室）

▲楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室）

▲楊冪出鏡L’officiel雜誌以簡單妝容襯托深邃五官 。（圖／翻攝自楊冪工作室）

楊冪在去年底（2018）正式恢復單身，演藝事業邁向新高峰，近日出鏡L’officiel雜誌，作為2019年的收官之作，同時登上大陸、法國、美國三國的12月封面，可謂在全球享有高知名度。楊冪在封面中演繹自我成熟韻味，放下黑色波浪捲髮，妝容清淡之餘畫上了一抹紅唇，與此相呼應的就屬紅色指甲油，和皮衣式西裝相得益彰，整體造型遊走在帥氣與性感之間。

▲楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室）

▲楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室）

▲楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室）

▲官方以「對自己依然果敢自由」形容楊冪 。（圖／翻攝自楊冪工作室）

換個造型，楊冪穿著平口蓬蓬袖洋裝，更隨著飄逸長髮上演回眸殺，大方露出纖細白皙鎖骨，整體畫面雖是黑白基調，美感卻絲毫不打折扣。對於此次拍攝，官方也以簡短一句話概括，「這一年，她對旁人多了份溫柔，對自己，依然果敢自由。」短短20字讓楊冪勇敢且溫柔的個性得到最好發揮，也引起網友驚呼，「太美了」、「中美法三國一次征服」、「最美的媽媽。」

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關鍵字：

楊冪, 雜誌, L’officiel, 美國, 法國, 登封
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